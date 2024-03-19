SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yıl prim yaş tablosu değişti! 1993-1998-2001-2007 girişliler dikkat 6-8-10 sene erken emeklilik geldi

Türkiye'de emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı gibi şartlar, birçok çalışanın gelecek planlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Emeklilik, belirli bir yaş ve primi doldurmayı gerektirse de, yasalarda öngörülen avantajlar sayesinde daha erken emekli olma şansı bulunmaktadır. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 11:11 Güncelleme 19 Mart 2024, 11:11
Yıl prim yaş tablosu değişti! 1993-1998-2001-2007 girişliler dikkat 6-8-10 sene erken emeklilik geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin önemli bir avantajı olarak doğum borçlanması, kadınlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamalarına göre, bu haktan evlat edinen kadınlar da aynı şekilde yararlanabiliyor.

Doğum borçlanması, kadınların üç çocuğa kadar yapabileceği bir uygulamadır ve her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma imkanı sunmaktadır. Bu da toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, evlat edinme durumunda da benzer bir uygulama söz konusudur.

Evlat edinen anneler de bu haktan faydalanabilirler ve evlat edindiklerinde çocuklarının borçlanmasına olanak sağlanır. Ancak şartlar arasında her çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması gerekliliği bulunmaktadır.

Doğum izniyle ilgili olarak da Yılmaz'ın açıklamalarına göre, doğum öncesinde ve sonrasında toplamda 16 haftalık bir izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, evlat edinimi durumunda da 8 haftalık bir izin hakkı söz konusudur. Bu izinlerin yanı sıra, kadınlar yarım çalışma ödeneğinden de yararlanabilmektedir.

Bu haklar, doğum yapan veya evlat edinen kadınların iş ve aile hayatlarını dengelemelerine yardımcı olurken, aynı zamanda emeklilik planlamalarını da desteklemektedir. Sosyal güvenlik sisteminin bu tür avantajları, kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve güvende olmalarına katkı sağlamaktadır.

Erken Emekliliği Sağlayacak 7 Formül

Türkiye'de emeklilik, belirli yaş ve prim koşullarının yanı sıra bazı avantajlarla da öne çekilebiliyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 yöntem:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak erken emeklilik fırsatı elde edebilirler. 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı, 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç sağlar. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmasıdır.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süresinin borçlanılması, yaş ve prim avantajı sağlar. Sigortalı olmadan önceki askerlik süresi kadar geriye çekilen sigorta giriş tarihi, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartı artar.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir.

Vergi İndirimi: En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olan çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak, 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emeklilik imkanı sağlanır.

Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilirler.

Anne İçin Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz
İstanbul’a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
SON DAKİKA