Yıl prim yaş tablosu değişti! 1993-1998-2001-2007 girişliler dikkat 6-8-10 sene erken emeklilik geldi

Doğum izniyle ilgili olarak da Yılmaz'ın açıklamalarına göre, doğum öncesinde ve sonrasında toplamda 16 haftalık bir izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, evlat edinimi durumunda da 8 haftalık bir izin hakkı söz konusudur. Bu izinlerin yanı sıra, kadınlar yarım çalışma ödeneğinden de yararlanabilmektedir.

Bu haklar, doğum yapan veya evlat edinen kadınların iş ve aile hayatlarını dengelemelerine yardımcı olurken, aynı zamanda emeklilik planlamalarını da desteklemektedir. Sosyal güvenlik sisteminin bu tür avantajları, kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve güvende olmalarına katkı sağlamaktadır.

Erken Emekliliği Sağlayacak 7 Formül Türkiye'de emeklilik, belirli yaş ve prim koşullarının yanı sıra bazı avantajlarla da öne çekilebiliyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 yöntem: Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak erken emeklilik fırsatı elde edebilirler. 3 çocuğa kadar olan borçlanma imkanı, 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç sağlar. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart ise çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmasıdır.

Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik süresinin borçlanılması, yaş ve prim avantajı sağlar. Sigortalı olmadan önceki askerlik süresi kadar geriye çekilen sigorta giriş tarihi, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar. Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartı artar.