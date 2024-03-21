40 yaş ve üstü olanlara erken emeklilik imkanı sağlanacak! EYT’yi kaçıranlara 7 müjde geldi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak, emeklilik için gerekli yaş ve primleri doldurmanın yanı sıra, yasalarda düzenlenmiş avantajlarla erken emeklilik de mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül: