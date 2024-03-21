40 yaş ve üstü olanlara erken emeklilik imkanı sağlanacak! EYT’yi kaçıranlara 7 müjde geldi

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir.
Malulen Emeklilik: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir.
Engelliler İçin Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıla kadar süreyle emekli olabilirler.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe giriş tarihlerini geriye çekerek emekli olabilirler.
Anne İçin Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülür.
Bu formüller, Türkiye'de çalışanların erken emeklilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir ve emeklilik planlamalarını kolaylaştırabilir. Ancak her bir durumun detayları ve koşulları incelenmelidir.