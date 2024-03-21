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40 yaş ve üstü olanlara erken emeklilik imkanı sağlanacak! EYT'yi kaçıranlara 7 müjde geldi

Günümüzde birçok kişi, çalışma hayatlarından daha erken bir yaşta emekli olma hayaliyle hareket ediyor. Ancak, bu hedefe ulaşmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik şartları, erken emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşma fırsatı sunuyor. Ancak, bu avantajlardan tam olarak faydalanabilmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:29 Güncelleme 21 Mart 2024, 09:29
40 yaş ve üstü olanlara erken emeklilik imkanı sağlanacak! EYT’yi kaçıranlara 7 müjde geldi

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Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Ancak, emeklilik için gerekli yaş ve primleri doldurmanın yanı sıra, yasalarda düzenlenmiş avantajlarla erken emeklilik de mümkün. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Borçlanma yoluyla 3 çocuğa kadar 2160 gün, yani 6 yıl kazanılabilir. Böylece, yaşı ve prim gün sayısı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesine ve prim kazanma imkanına olanak tanır. Sigortalı olmadan önceki askerlik süresi borçlanılarak sigorta giriş tarihi geriye çekilebilir. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir.

Malulen Emeklilik: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim yeterlidir.

Engelliler İçin Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 günden başlayarak 18 yıla kadar süreyle emekli olabilirler.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe giriş tarihlerini geriye çekerek emekli olabilirler.

Anne İçin Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre, yaş şartından düşülür.

Bu formüller, Türkiye'de çalışanların erken emeklilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir ve emeklilik planlamalarını kolaylaştırabilir. Ancak her bir durumun detayları ve koşulları incelenmelidir.

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