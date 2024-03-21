Kamu bankalarından emekliye promosyon güncellemesi! 8.000-9.000-10.000-12.000 TL PROMOSYON ÖDEME tablosu! Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

BEKLENEN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI 2024

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 8.000 TL

3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 9.500 TL

7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 10.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından henüz yeni promosyon tutarları güncellenmedi. Yukaarıdaki rakamlar tahminidir. Bankalar sayflarını güncellediğinde haberimizde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." dedi.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerin maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alabileceklerini vurguladı. "Erdoğan "Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. " ifadelerini kullandı.