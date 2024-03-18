PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1+1, 2+1, 3+1 ev isteyenlere haber geldi! 0.69 faizli kredi hesaplama! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu çıktı

Uzun zamandır beklenen müjde geldi! Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı. 0.69 faizli konut kredisi imkanı ile hayalinizdeki eve kavuşmak artık çok daha kolay. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın, hemen ev sahibi olun! İşte 0.69 faizli kredi hesaplama! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:13 Güncelleme 18 Mart 2024, 08:13
1+1, 2+1, 3+1 ev isteyenlere haber geldi! 0.69 faizli kredi hesaplama! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vatandaşlar tarafından beklenen 0.69 faizli konut kredisi için araştırmalar hızlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar sonrası taksite hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor.

0.69 FAİZLİ KREDİ TAKSİT HESAPLAMA TABLOSU

500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 4,859.43 TL,

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 874,697.78 TL

1,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 14,578.29 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 2,624,096.30 TL

2,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 24,297.15 TL,

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 4,366,827.17 TL

3,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 34,577.58 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 6,223,744.46 TL

750,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 7,289.15 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 1,312,046.67 TL

1,000,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 9,718.86 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 1,749,395.57 TL

2,000,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 19,437.73 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 3,498,791.13 TL

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki konuyla ilgili olarak "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Proje başvuruları ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...
Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında
Casper
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Türk Telekom
Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacak
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan algı peşinde koşan İmamoğlu’na zor soru: İstanbullunun parası nerede?
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
SON DAKİKA