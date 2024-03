Son dakika: Reklam Kurulu’ndan aldatıcı reklamlara 17 milyon TL ceza!

REKLAM KURULU İNTERNET ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN ÜYELİK ŞARTLARINI MERCEK ALTINA ALDI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşıldı. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken "devam etme koşulu" olarak sunulan "üye olma" ve "elektronik ileti onayı"nı her on tüketiciden yedisinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her on tüketiciden dördünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.