Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi! Beklentiler ne yönde?

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi. Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziran ayı Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor. Dolar endeksi de güvercin adımların gecikebileceği endişesiyle 104 seviyesine yaklaşırken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Dünkü verilere göre, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi. Altının ons fiyatı bu gelişmelerle 2.150-2.180 bandında hareket etmeye devam ederken, hem dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik veriler hem de süregelen jeopolitik risklerden destek bulan Brent petrolün varil fiyatı 86,5 dolar seviyesinde bulunuyor.