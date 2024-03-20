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1 lira faiz ödemek yok! Bayram öncesi %0 faizli 30000 TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Akbank, Garanti, İş Bankası...

2024 yılında faizsiz kredi veren bankaların listesi açıklandı. Bankalar, müşteri çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 30.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir ilgiyle takip ettiği bu kampanyalar, özellikle sıfır faizli kredi imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu avantajlı fırsatları yakından takip ediyor ve başvurularını hızla gerçekleştiriyor. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 10:29 Güncelleme 20 Mart 2024, 10:29
1 lira faiz ödemek yok! Bayram öncesi %0 faizli 30000 TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Akbank, Garanti, İş Bankası...

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Bankaların sunduğu sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi imkanları, müşteriler için küçük ihtiyaçları karşılamak adına önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsatlar, internet üzerinden kolayca başvuru yapılarak değerlendirilebiliyor.

Başvurular Nereden Yapılabilir?

İhtiyaçlarınızı sıfır faizli ve vadeli olarak karşılamak isteyenler, bankaların internet şubelerinden veya mobil uygulamalarından başvuru yaparak hızlıca kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

Faizsiz Kredi Anında Hesaba Geçiyor

Başvurunun ardından onay alındığında, banka hesabınıza hemen para transferi yaparak ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyor. Bu süreçte, almak istediğiniz ürünleri satın alabilir veya diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanabilirsiniz.

Kredi Notu Önemli Bir Faktör

Bankaların kredi veya nakit avans taleplerini değerlendirirken, müşterinin kredi notu da önemli bir kriter olarak dikkate alınıyor. Bu nedenle, düzenli ödemeler ve kredi sicilinin temiz tutulması, daha yüksek limitlerde ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanımına olanak tanıyor.

Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Kampanyaları

ENPARA: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

GARANTİ BBVA: Yeni müşterilere özel 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: Yeni müşterilere özel İşCep'ten İş Bankalı olanlara 30.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuluyor.

DENİZBANK: Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

CEPTETEB: Yeni müşterilere özel mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli olup, %0'dan başlayan faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vade ile sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşteriler için geçerli.

AKBANK: Yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara toplam 30.000 TL'ye varan %0 faiz imkanı sunuluyor.

ALBARAKA: Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Yukarıdaki kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve başvuru şartları için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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