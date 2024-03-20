1 lira faiz ödemek yok! Bayram öncesi %0 faizli 30000 TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Akbank, Garanti, İş Bankası...

Bankaların kredi veya nakit avans taleplerini değerlendirirken, müşterinin kredi notu da önemli bir kriter olarak dikkate alınıyor. Bu nedenle, düzenli ödemeler ve kredi sicilinin temiz tutulması, daha yüksek limitlerde ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanımına olanak tanıyor.

CEPTETEB: Yeni müşterilere özel mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli olup, %0'dan başlayan faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vade ile sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşteriler için geçerli.

AKBANK: Yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara toplam 30.000 TL'ye varan %0 faiz imkanı sunuluyor.

ALBARAKA: Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Yukarıdaki kampanyalarla ilgili detaylı bilgi ve başvuru şartları için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.