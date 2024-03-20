3600-5000-7200 prim listesi sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan sona yenilendi

Ancak, daha geç sigortalı olan kişilerin yaştan emeklilik şartları farklılık gösterebilir. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilir.

Türkiye'de yaştan emeklilik şartları herkes için aynı olmamakla birlikte, belirli yaş ve prim günü koşullarını sağlayan çalışanlar için erken emeklilik fırsatı sunar. Bu nedenle, çalışanların emeklilik planlarını oluştururken, yaştan emeklilik imkanlarını da dikkate almaları önemlidir.