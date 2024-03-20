SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3600-5000-7200 prim listesi sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan sona yenilendi

Türkiye'de emeklilik, çalışanların sosyal güvenlik kapsamında belirli bir süre boyunca prim ödemesi ve hizmet vermesiyle sağlanır. Ancak, bazı durumlarda bireylerin emeklilik sürecini erkene çekmeleri gerekebilir. Bu noktada devreye giren yaşa göre emeklilik seçeneği, belirlenen yaş sınırını ve gerekli prim gün sayısını tamamlayan çalışanlara avantaj sağlamaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:01 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:01
3600-5000-7200 prim listesi sıfırdan değişti! SGK yaş gün tablosu baştan sona yenilendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de emeklilik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen özel kriterlere dayanmaktadır. Genel olarak yaş, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi temel unsurlara dayanan bu sistem, çalışanların emeklilik süreçlerini şekillendiriyor. Yaştan emeklilik, prim günü yetmeyen ancak yaş nedeniyle bu günleri tamamlama imkanı bulan kişilere yöneliktir. Bu kişiler, belirli yaş ve prim ödeme koşullarını sağladıklarında, normal emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilirler.

10 YILLIK SİGORTA YETER

Özellikle, yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunur. Örneğin, sadece 10 yıl çalışan bir kişi dahi yaştan emekli olabilir. Ancak, bu durumun gerçekleşmesi için kişinin erken yaşta sigortalı olması gerekmektedir.

Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösterir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Ancak, daha geç sigortalı olan kişilerin yaştan emeklilik şartları farklılık gösterebilir. Örneğin, ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilir.

Türkiye'de yaştan emeklilik şartları herkes için aynı olmamakla birlikte, belirli yaş ve prim günü koşullarını sağlayan çalışanlar için erken emeklilik fırsatı sunar. Bu nedenle, çalışanların emeklilik planlarını oluştururken, yaştan emeklilik imkanlarını da dikkate almaları önemlidir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki emeklilik sistemi içerisinde yaştan emeklilik, belirli yaş ve prim günü koşullarını sağlayan çalışanlara erken emeklilik imkanı sunar. Bu imkanı değerlendirmek isteyenlerin, ilgili şartları dikkatlice incelemesi ve emeklilik planlarını buna göre şekillendirmesi gerekmektedir.

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 7.200 primle beraber 5 yıl önce emekli olabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEM’li Azad Barış’tan itiraf: İmamoğlu’na oy vereceğiz DEM İstanbul’da kazanamaz
CHP’deki paradan kulede ’Ekrem’ eli! İBBSK çantalı kurye ofise 1 milyon lira mı getirdi? Yeni görüntüler çelişkili ifadeler...
İHH
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan’dan CHP ve DEM’in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Galler Prensesi’nin tedavi gördüğü hastaneye soruşturma açıldı! Kate Middleton’a ne oldu? BBC’den dublör itirafı: Kraliyet Ailesi’nden açıklama bekleniyor
Türk Telekom
Fenerbahçe ligden çekilirse UEFA ülke puanı silinecek mi? İşte o detay
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
MİT’ten PKK’ya operasyon! Sözde sorumlu Rojda Bilen’in etkisiz hale getirildiği görüntüler paylaşıldı
Emeklilere promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi?
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
SON DAKİKA