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Staj ve çıraklık sigortası için 1260 gün detayı! Emeklilik iptaline dikkat! 2011 yılında SSK'lı olanlar...

Emeklilik planları yapanlar için dikkat çeken önemli detaylar ortaya çıktı. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle eksik günleri tamamlamaları gerekiyor. Özellikle EYT durumunda SSK'dan mı Bağ-Kur'dan mı emekli olmanın daha avantajlı olduğu her zaman araştırılmalıdır. İşte emekli olmak için adım adım izleyebileceğiniz yollar haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 07:14 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:26
Staj ve çıraklık sigortası için 1260 gün detayı! Emeklilik iptaline dikkat! 2011 yılında SSK’lı olanlar...

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Emeklilik sürecindeki detaylar, emekli olmak isteyenler için kritik öneme sahip. Emeklilik planları yapanlar için önemli bir detay bulunuyor. EYT'de SSK'dan emekli olmanın Bağ-Kur'a göre daha avantajlı. Daha az prim günüyle emekli olmanın yanı sıra daha yüksek emekli aylığı almanın mümkün oluyor. Eksik günlerinizi tamamlamak istiyorsanız, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek 1260 güne ulaşmanız gerekiyor.

EYT'de SSK'dan Emekli Olmak Avantajlı: EYT durumunda SSK'dan emekli olmak, Bağ-Kur'a göre daha avantajlı. Daha az prim günüyle emekli olmak, daha yüksek emekli aylığı almayı sağlar.

Ancak eksik günlerinizi tamamlamak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyecekseniz, 1260 güne dikkat etmeniz gerekmektedir.



Statüye Göre Emeklilik: Son 1260 gün içinde hangi sigortada (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı) daha fazla priminiz mevcutsa, o statüden emekli oluyorsunuz.



Sahte Sigortalılık Riski: SSK'dan emekli olacağınızı iddia ederek çalışmadan sigortalı gösterilenler, sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riskiyle karşılaşabilirler.

Şirket Ortağı İçin Önemli Noktalar: Şirket ortağı olanlar için belirli tarihlerdeki ortaklık durumları ve prim ödeme geçmişleri önemlidir. Özellikle 28.02.2011 tarihine kadar şirket ortağı olanlar, bu tarihten önce işçi olarak SSK'lı çalışmaya başlamalıdır. Aksi halde SSK günleri Bağ-Kur'a geçer.



Eksik Günleri Tamamlama Yöntemleri: Eksik günlerinizi tamamlamak için, ihya yaparak ödeme yapmanız gerekebilir. Ancak, bu süreçte ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapmak isteyenler, eksik gün yerine silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar.

Yurtdışı Borçlanması ve Çalışma Durumu: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için 1260 güne kadar eksikleri varsa, şirket ortağı olarak emekli olmak avantajlı olabilir. Ancak, yurtdışında çalışıp işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alanlar, Türkiye'den emekli aylığı alamazlar.



Maliyet Analizi Yapın: Emekliliği hak etmiş olmanıza rağmen yüksek primlerle çalışıyorsanız, 2024'te emekli olmak mı yoksa bir süre daha çalışmak mı sizin için daha avantajlıdır, fayda maliyet analizi yapmalısınız.



Bu detaylı bilgiler, emeklilik planlarını yaparken dikkate alınması gereken önemli noktaları içeriyor. Herkesin kişisel durumuna göre en uygun emeklilik planını yapması, uzmanların önerilerini dikkate alması önemlidir.

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