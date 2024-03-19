Staj ve çıraklık sigortası için 1260 gün detayı! Emeklilik iptaline dikkat! 2011 yılında SSK’lı olanlar...





Sahte Sigortalılık Riski: SSK'dan emekli olacağınızı iddia ederek çalışmadan sigortalı gösterilenler, sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riskiyle karşılaşabilirler.



Şirket Ortağı İçin Önemli Noktalar: Şirket ortağı olanlar için belirli tarihlerdeki ortaklık durumları ve prim ödeme geçmişleri önemlidir. Özellikle 28.02.2011 tarihine kadar şirket ortağı olanlar, bu tarihten önce işçi olarak SSK'lı çalışmaya başlamalıdır. Aksi halde SSK günleri Bağ-Kur'a geçer.





Eksik Günleri Tamamlama Yöntemleri: Eksik günlerinizi tamamlamak için, ihya yaparak ödeme yapmanız gerekebilir. Ancak, bu süreçte ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapmak isteyenler, eksik gün yerine silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar.



Yurtdışı Borçlanması ve Çalışma Durumu: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için 1260 güne kadar eksikleri varsa, şirket ortağı olarak emekli olmak avantajlı olabilir. Ancak, yurtdışında çalışıp işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alanlar, Türkiye'den emekli aylığı alamazlar.





Maliyet Analizi Yapın: Emekliliği hak etmiş olmanıza rağmen yüksek primlerle çalışıyorsanız, 2024'te emekli olmak mı yoksa bir süre daha çalışmak mı sizin için daha avantajlıdır, fayda maliyet analizi yapmalısınız.





Bu detaylı bilgiler, emeklilik planlarını yaparken dikkate alınması gereken önemli noktaları içeriyor. Herkesin kişisel durumuna göre en uygun emeklilik planını yapması, uzmanların önerilerini dikkate alması önemlidir.