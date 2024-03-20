8’e 8 Kala Verilen Ek Ödeme Duyurusu: 21-24-28 Mart’ta Hesaplara Yatacak! Emeklileri Sevindirecek Ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş, her ayın gelmesini iple çekerken artık en çok merak edilen soru olan "Emekli maaşım ne zaman yatacak?" sorusuna daha net ve şeffaf bir yanıt buluyor. Geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla önemli yenilikler getirdi. Bu yenilikler ödeme miktarları başta olmak üzere e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek sorgulamalara kadar geniş bir yelpazede kolaylıklar sunuyor.