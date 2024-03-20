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8'e 8 Kala Verilen Ek Ödeme Duyurusu: 21-24-28 Mart'ta Hesaplara Yatacak! Emeklileri Sevindirecek Ödeme!

SGK'nın getirdiği yeniliklerden biri, emekli maaş ödemelerinin tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen yeni bir takvim üzerinden duyurulmasıdır. Bu düzenleme, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için uygulanmakta olup, emeklilerin maaş ödemelerini daha kolay takip etmelerini sağlamaktadır.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 10:11 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:11
8’e 8 Kala Verilen Ek Ödeme Duyurusu: 21-24-28 Mart’ta Hesaplara Yatacak! Emeklileri Sevindirecek Ödeme!

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Milyonlarca emekli vatandaş, her ayın gelmesini iple çekerken artık en çok merak edilen soru olan "Emekli maaşım ne zaman yatacak?" sorusuna daha net ve şeffaf bir yanıt buluyor. Geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla önemli yenilikler getirdi. Bu yenilikler ödeme miktarları başta olmak üzere e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek sorgulamalara kadar geniş bir yelpazede kolaylıklar sunuyor.

SSK (4A) Emekli Maaşları Ödeme Günleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mart
Son rakamı 7 olanlar: 18 Mart
Son rakamı 5 olanlar: 19 Mart

Son rakamı 3 olanlar: 20 Mart
Son rakamı 1 olanlar: 21 Mart
Son rakamı 8 olanlar: 22 Mart

Son rakamı 6 olanlar: 23 Mart
Son rakamı 4 olanlar: 24 Mart
Son rakamı 2 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 0 olanlar: 26 Mart

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme Günleri

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, ve 5 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mart
Son rakamı 8, 6, ve 4 olanlar: 27 Mart
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mart

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞ KOLAYLIKLARI

SGK emeklilere yönelik getirdiği bir diğer yenilikle e-Devlet platformuna eklenen yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Artık emekliler maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bu maaşların ne zaman yatacağına dair net bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlayan bir özelliktir.

E-DEVLET'TE YENİLİKLER

Maaş Detayları Görüntüleme: Emekliler, e-Devlet'e eklenen bu yeni özellik sayesinde maaş detaylarını görüntüleyebilecek.
Tahmini Emekli Maaşı Hesaplama: Vatandaşlar, yine e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşlarını hesaplayabilecekler.

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