2380 3599-5250 Prim Yetiyor! SGK Girişi 1983-1994-2005 Arası Sonrası Olana Efsane Emeklilik İmkanı

Kısmi Emeklilik Yöntemi 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren çalışanlar, kısmi emeklilik sayesinde erken emekli olma şansı bulurlar. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı ile sınırlıdır ve 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir.

Malulen Emeklilik Şartları İş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilir. Bu durum için gerekli olan prim ödeme şartı, en az 1800 gündür.

Engelli Çalışanlara Emeklilik İmkanı %40 ve üzeri engelli oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi ve yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanır. Bu, prim ödeme süresine bağlı olarak 15 yıl ve 3600 günden, 18 yıl ve 4680 güne kadar değişebilir.

Yıpranma Payı İle Emekliliği Hızlandırma Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek grupları için yıpranma payı, emekliliğe erişimde büyük bir avantaj sağlar. Bu yöntem, eklenen günler ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesiyle emekliliği hızlandırır.

Annelere Özel Prim Avantajı 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için toplam primlerine eklenir. Bu, emeklilik yaş şartının düşürülmesine olanak tanır.