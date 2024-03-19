2380 3599-5250 Prim Yetiyor! SGK Girişi 1983-1994-2005 Arası Sonrası Olana Efsane Emeklilik İmkanı

Emeklilik sürecinizdeki en önemli adımlardan biri, prim ödemelerinizi dikkatlice yönetmektir. Hangi kuruma ne kadar prim ödediğiniz, emeklilik tarihinizi belirlemede kritik bir rol oynar. Bu nedenle, emeklilik planınızı oluştururken prim ödemelerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini öne çekmenin yollarını araştırırken, prim ödemelerinin yanı sıra diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.
Kadınlar İçin Ek Prim İmkanı
Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde 2160 gün ek prim kazanarak emeklilik tarihlerini öne çekebilirler. Bu önemli avantaj, üç çocuğa kadar geçerli olup, annelerin 6 yıl daha erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. Ancak bu hak, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olması koşuluyla sınırlıdır.
Erkekler İçin Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik süresini borçlanarak, emekliliklerini 1 yıl kadar öne çekebilir. Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekme imkanı sunarak, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşmanızı sağlar.