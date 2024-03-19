SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2380 3599-5250 Prim Yetiyor! SGK Girişi 1983-1994-2005 Arası Sonrası Olana Efsane Emeklilik İmkanı

Emeklilik birçok çalışanın uzun vadede üzerinde düşündüğü önemli bir konudur. Yaşlanma sürecinde finansal güvence ve yaşam kalitesini korumak adına yapılan emeklilik planlamaları kişisel ve ailevi geleceği doğrudan etkileyen önemli kararlardır. Bu planlamada prim ödemeleri ve mevcut yasal düzenlemeler, emeklilik tarihini belirleyen en kritik faktörler arasında yer alır. İşte emeklilik sürecinizi daha verimli ve avantajlı hale getirecek yöntemler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 13:34 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:34
2380 3599-5250 Prim Yetiyor! SGK Girişi 1983-1994-2005 Arası Sonrası Olana Efsane Emeklilik İmkanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik sürecinizdeki en önemli adımlardan biri, prim ödemelerinizi dikkatlice yönetmektir. Hangi kuruma ne kadar prim ödediğiniz, emeklilik tarihinizi belirlemede kritik bir rol oynar. Bu nedenle, emeklilik planınızı oluştururken prim ödemelerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini öne çekmenin yollarını araştırırken, prim ödemelerinin yanı sıra diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır.

Kadınlar İçin Ek Prim İmkanı

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde 2160 gün ek prim kazanarak emeklilik tarihlerini öne çekebilirler. Bu önemli avantaj, üç çocuğa kadar geçerli olup, annelerin 6 yıl daha erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlar. Ancak bu hak, çocukların sigortalı olunmadan önce doğmuş olması koşuluyla sınırlıdır.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik süresini borçlanarak, emekliliklerini 1 yıl kadar öne çekebilir. Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekme imkanı sunarak, erken emekliliğe bir adım daha yaklaşmanızı sağlar.

Kısmi Emeklilik Yöntemi

15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren çalışanlar, kısmi emeklilik sayesinde erken emekli olma şansı bulurlar. Bu yöntem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı ile sınırlıdır ve 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir.

Malulen Emeklilik Şartları

İş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilir. Bu durum için gerekli olan prim ödeme şartı, en az 1800 gündür.

Engelli Çalışanlara Emeklilik İmkanı

%40 ve üzeri engelli oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi ve yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanır. Bu, prim ödeme süresine bağlı olarak 15 yıl ve 3600 günden, 18 yıl ve 4680 güne kadar değişebilir.

Yıpranma Payı İle Emekliliği Hızlandırma

Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek grupları için yıpranma payı, emekliliğe erişimde büyük bir avantaj sağlar. Bu yöntem, eklenen günler ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesiyle emekliliği hızlandırır.

Annelere Özel Prim Avantajı

1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için toplam primlerine eklenir. Bu, emeklilik yaş şartının düşürülmesine olanak tanır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve CHP’de para sayma görüntüleri...
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! 30 bin konut daha teslime hazır... Başkan Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak
BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK | 1800 gün az primle emeklilik! EYT’lileri de kapsayacak mı? 1999’dan sonra sigortalı olanlar...
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
İsrail’in gözü Kalkınma Yolu Projesi’nde! Terör örgütü PKK hamlesi korkuttu: Erdoğan, Biden’ın projesini bypass edecek
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! İşin ucu Lütfi Savaş’a mı uzanıyor? Şantaj, tehdit ne ararsan var
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
1 milyonda yaklaşık 15 kişide görülüyor! Sezen Aksu’nun hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü! Emel Müftüoğlu’nun paylaşımındaki detay...
SON DAKİKA