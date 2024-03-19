15 milyon 920 bin emekli için onay çıktı, 12 gün 15 saat içinde gelene 12.850 TL ödeme

Mart ayı emekliler için bankaların sunduğu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir ay oldu. Emekli vatandaşlar maaşlarını belirli bankalara taşıyarak özel faiz oranlarından ücretsiz bankacılık hizmetlerine, sigorta avantajlarından pek çok ek fırsata kadar bir dizi avantajdan faydalanma imkanı buluyor. Emeklilerin bu özel kampanyalardan yararlanmak için Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.