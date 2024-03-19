15 milyon 920 bin emekli için onay çıktı, 12 gün 15 saat içinde gelene 12.850 TL ödeme

Mart ayı emekliler için bankaların sunduğu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir ay oldu. Emekli vatandaşlar maaşlarını belirli bankalara taşıyarak özel faiz oranlarından ücretsiz bankacılık hizmetlerine, sigorta avantajlarından pek çok ek fırsata kadar bir dizi avantajdan faydalanma imkanı buluyor. Emeklilerin bu özel kampanyalardan yararlanmak için Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.
AKBANK
Akbank emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Bu teklifler, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi ek avantajlarla daha da tatlandırılıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka ayrıca kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla elde edilebilecek bonuslar sunuyor.