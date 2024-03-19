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15 milyon 920 bin emekli için onay çıktı, 12 gün 15 saat içinde gelene 12.850 TL ödeme

Bankaların sunduğu bu özel kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin, seçtikleri bankayla bir maaş anlaşması yapmaları gerekiyor. Anlaşma yapılırken emeklilerin bankanın belirlediği koşulları yerine getirmeleri ve gerekli evrakları tamamlamaları önem taşıyor. Kampanyalar bankaların emekli maaşlarına göre sunduğu promosyon tutarlarına ve ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 08:25 Güncelleme 19 Mart 2024, 08:25
15 milyon 920 bin emekli için onay çıktı, 12 gün 15 saat içinde gelene 12.850 TL ödeme

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Mart ayı emekliler için bankaların sunduğu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir ay oldu. Emekli vatandaşlar maaşlarını belirli bankalara taşıyarak özel faiz oranlarından ücretsiz bankacılık hizmetlerine, sigorta avantajlarından pek çok ek fırsata kadar bir dizi avantajdan faydalanma imkanı buluyor. Emeklilerin bu özel kampanyalardan yararlanmak için Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekiyor.

AKBANK

Akbank emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Bu teklifler, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi ek avantajlarla daha da tatlandırılıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka ayrıca kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla elde edilebilecek bonuslar sunuyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk 4.800 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar çıkan promosyon tutarlarıyla emeklilerin yüzünü güldürüyor.

ŞEKERBANK VE TEB

Şekerbank ve TEB, emeklilere 3.000 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile katılım sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans 5.000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar ve ek avantajlarla emeklilerin karşısına çıkıyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi emeklilere 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunarken, otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile ek ödüller vaat ediyor.

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