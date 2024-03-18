Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi! Beklentiler ne yönde?

Bir başka ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avro Bölgesinin enflasyon krizinden yavaş yavaş uzaklaştığını belirtti. Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
Cuma günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,03 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. Asya'da da gözler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarınki toplantısına çevrilirken, bankanın politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceği tahmin ediliyor. Analistler, Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un salı günü negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade etti.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller vermesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi. Çin'de sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7 ve perakende satışlar yıllık yüzde 5,5 artışla beklentileri geride bıraktı. Ülkede işsizlik oranı ise ocakta yüzde 5,3'e yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.
Dolar/TL, cuma günü dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1044'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2990 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı Konut Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı TÜFE
13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ticaret dengesi