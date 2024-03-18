Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi! Beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.



Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsatarak, çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, fiyatlamalar piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.