Kredi kartı teslim alınmazsa ne olur? PTT ve bankaların kredi kartları nasıl kapatılır?

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Kredi kartlarının kapatılabilmesi için yapılması gereken tek şey, ilgili bankanın müşteri temsilcileri ile iletişime geçmektir. Kredi kartı kullanan herkes, bankasına kredi kartını kapatmak için müşteri temsilcilerine kartlarını kapatmak istediklerini bildirmeleri yeterlidir. Ancak genel olarak bankaların hiçbiri, kendilerine ait olan kredi kartlarının kullanılmamasını istemez. Bu nedenle farklı seçenekler sunarak kişilere alternatifler üretmeye çalışırlar. Kişilerin bunları kabul etmemesi ile beraber, bankalar kredi kartlarını kapatmak zorundadır.

Kredi Kartı Kapatılırsa Ne Olur? Kredi kartının kullanıma kapatılması , kartın içinde kullanılabilir bakiye olarak bilinen limitin artık kişi tarafından kullanılamamasına neden olur. Ancak, eğer kredi kartı bir borca sahipse ve bu borcun bir kısmı taksitler halindeyse, kartın borç ödemesine devam edilmek zorundadır. PTT ve bankaların kredi kartlarının borçlarının ödenmemesi, belirli bir süre sonunda kişilerin icralık olmalarına neden olacak, hesaplarına bağlı diğer kartları da kullanamamalarına yol açacaktır. Bu nedenle kredi kartını kapatırken borcunun olduğunu bilen kişilerin borç ödemelerini düzenli bir şekilde devam ettirmeleri gereklidir.