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Kredi kartı teslim alınmazsa ne olur? PTT ve bankaların kredi kartları nasıl kapatılır?

Bankalar tarafından gönderilen kredi kartları, adreslerine ulaştığı kişiler tarafından teslim alınmaması durumunda, bir süre sonra bankaya geri gönderilir. Bu durumda, kartlar üzerinden herhangi bir işlem yapılamaz hale gelir. İşlem yapılamayan kredi kartları, banka şubelerinde belirli bir süre bekletildikten sonra güvenlik gerekçesiyle imha edilir. Ancak, kartların teslim alınabileceği olasılığı göz önünde bulundurularak, genellikle bankalar bu kartları 3 ay kadar saklama imkanı tanır. Peki, PTT ve bankaların kredi kartlarının kapatılma süreci nasıl işler ve kredi kartı teslim alınmadığında ne gibi durumlar ortaya çıkar? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:35 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:35
Kredi kartı teslim alınmazsa ne olur? PTT ve bankaların kredi kartları nasıl kapatılır?

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Kredi kartlarının kapatılabilmesi için yapılması gereken tek şey, ilgili bankanın müşteri temsilcileri ile iletişime geçmektir. Kredi kartı kullanan herkes, bankasına kredi kartını kapatmak için müşteri temsilcilerine kartlarını kapatmak istediklerini bildirmeleri yeterlidir. Ancak genel olarak bankaların hiçbiri, kendilerine ait olan kredi kartlarının kullanılmamasını istemez. Bu nedenle farklı seçenekler sunarak kişilere alternatifler üretmeye çalışırlar. Kişilerin bunları kabul etmemesi ile beraber, bankalar kredi kartlarını kapatmak zorundadır.

Kredi Kartı Kapatılırsa Ne Olur?

Kredi kartının kullanıma kapatılması, kartın içinde kullanılabilir bakiye olarak bilinen limitin artık kişi tarafından kullanılamamasına neden olur. Ancak, eğer kredi kartı bir borca sahipse ve bu borcun bir kısmı taksitler halindeyse, kartın borç ödemesine devam edilmek zorundadır. PTT ve bankaların kredi kartlarının borçlarının ödenmemesi, belirli bir süre sonunda kişilerin icralık olmalarına neden olacak, hesaplarına bağlı diğer kartları da kullanamamalarına yol açacaktır. Bu nedenle kredi kartını kapatırken borcunun olduğunu bilen kişilerin borç ödemelerini düzenli bir şekilde devam ettirmeleri gereklidir.

Kredi Kartı Teslim Alınmazsa Ne Olur?

Bankalardan gönderilen kredi kartları, eğer şahıslarına gönderilmiş olan kişiler tarafından teslim alınmazsa, bankaya geri gider. Bu nedenden dolayı da kartlar üzerinden herhangi bir işlem sağlanamaz. İşlem sağlanamayan kartlar, belirli bir süre şubelerde bekler ve daha sonra imha edilir. Ancak kartların teslim alınma durumlarının söz konusu olabileceğinden dolayı, 3 ay kadar bankada bekletilme imkanı mevcuttur.

Hiç Kullanılmayan Kredi Kartı Nasıl İptal Edilir?

Alındığından beri kullanılmamış kredi kartlarının iptal edilebilmesi için müşteri hizmetleri ile konuşulması yeterlidir. Kartın güncel olarak borcu mevcut değilse, kart kapandıktan sonra kullanıcısı tarafından imha edilebilir. Ancak üzerinde borç bulunan kredi kartlarının mutlaka borcunun bitişinden sonra imha edilmesi tavsiye edilir.

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