EYT BASIN AÇIKLAMASI İZLE📺! A Haber TBMM EYT açıklaması: Bugün Meclis'te! Şartlarda değişiklik olacak mı?





EYT DURUMUNUZU ÖĞRENİN!



İlk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin atması gereken 10 kritik adıma ilişkin süreç şöyle işleyecek:

Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması zorunluluğu bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9 bin günün tamamlanmış olması gerekiyor. EYT'den emekli olup olunmayacağını çalışma hayatı iletişim merkezi "Alo 170", il ve ilçe SGK müdürlükleri, SGK'nın ilgili birimlerinden öğrenmek mümkün.