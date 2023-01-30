EYT BASIN AÇIKLAMASI İZLE📺! A Haber TBMM EYT açıklaması: Bugün Meclis'te! Şartlarda değişiklik olacak mı?

Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik başvuruları başlayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik başvuru işlemlerinin hızlı ve hatasız tamamlanması için yoğun bir mesai yürütürken, EYT'liler için 10 kritik adım bulunuyor. Başvurular Şubat ayı itibariyle e-devlet üzerinden erişime açılacak, ilk emekli aylıkları da Mart ayında yatırılacak.
EYT DURUMUNUZU ÖĞRENİN!
İlk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin atması gereken 10 kritik adıma ilişkin süreç şöyle işleyecek:
Birinci adımda EYT durumunun öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması zorunluluğu bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9 bin günün tamamlanmış olması gerekiyor. EYT'den emekli olup olunmayacağını çalışma hayatı iletişim merkezi "Alo 170", il ve ilçe SGK müdürlükleri, SGK'nın ilgili birimlerinden öğrenmek mümkün.