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Emeklilik yaşı 53'e düşecek! Primi eksik olanlara 1 yıl bonus ekleniyor! EYT'liler de listeye alındı

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişiklikler kapıda! Yakın bir dönemde hayata geçirilmesi planlanan iki büyük reform, ev kadınlarını ve Bağ-Kur'lu sigortalıları sevindirecek nitelikte. Bu reformlar, söz konusu gruplara erken emeklilik imkanı tanıyarak, emeklilik yaşını öne çekecek.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 07:14 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:14
Emeklilik yaşı 53’e düşecek! Primi eksik olanlara 1 yıl bonus ekleniyor! EYT’liler de listeye alındı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yakın bir dönemde gündeme gelecek olan reformlar, çalışma hayatıyla ilgili önemli değişikliklere işaret ediyor. Bu reformlar arasında öne çıkanlarından biri, ev kadınlarının emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedeflerken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sunarak primi eksik olanların da emeklilik haklarını daha erken yaşta kullanmalarını sağlayacak.

SOSYAL GÜVENCE İMKANI

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

KOLAY EMEKLİLİK
Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak. Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.

BAĞKUR'LUYA 5 YIL KAZANÇ
8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek.

Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ- Kur'lular yararlanacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

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