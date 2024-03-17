Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...

ŞOK market, önceki günlerde yayınladığı katalogda yer alan çeşitli ürünleri müşterilerle buluşturmak için harekete geçiyor.
ŞOK market, önceki günlerde yayınladığı katalogda yer alan çeşitli ürünleri müşterilerle buluşturmak için harekete geçiyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU MART 2024
80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL
Kemer 54,95 TL
Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL
Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL
Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL
Hanoi Kuleleri 99,95 TL
Zeka Küpü 49,95 TL
Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL
Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL
Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL
Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL
Kaydırak 499 TL
Uçak Çeşitleri 249 TL
Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL
Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL
Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL
Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL
Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL
Dekoratif Silindir Abajur 229 TL
2'li Abajur Seti 429 TL
Ahşap Adam Abajur 329 TL
Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL
Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL
Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL
Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL
Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL
Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL
Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL
Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL
Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL
Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL