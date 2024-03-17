SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...

ŞOK market, müşterilerini heyecanlandıran yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. 17-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu özel katalogda birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için ŞOK, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 17:14 Güncelleme 17 Mart 2024, 17:14
Temizlik Ürünleri ve Deterjanlarda ŞOK İndirimi! 17-19 Mart 2024 ŞOK Aktüel Kataloğu Fiyat Listesi! 10 KG 299 TL...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ŞOK market, önceki günlerde yayınladığı katalogda yer alan çeşitli ürünleri müşterilerle buluşturmak için harekete geçiyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU MART 2024

80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Kemer 54,95 TL

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL

Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL

Hanoi Kuleleri 99,95 TL

Zeka Küpü 49,95 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL

Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL

Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL

Kaydırak 499 TL

Uçak Çeşitleri 249 TL

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL

Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL

Dekoratif Silindir Abajur 229 TL

2'li Abajur Seti 429 TL

Ahşap Adam Abajur 329 TL

Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL

Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL

Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL

Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL

Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL

Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL

Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL

48-49-55 yaşındakilere primsiz emeklilik fırsatı çıktı! SGK o kişilere dönüş bileti kesti: EYTsiz yıl ve gün tablosu…48-49-55 yaşındakilere primsiz emeklilik fırsatı çıktı! SGK o kişilere dönüş bileti kesti: EYTsiz yıl ve gün tablosu…
48-49-55 yaşındakilere primsiz emeklilik fırsatı çıktı! SGK o kişilere dönüş bileti kesti: EYT'siz yıl ve gün tablosu…

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar! CHP’deki ’paradan kule’ skandalına tepki | DEM ile ittifak halindeler
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den İstanbul’un göbeğinde ’APO’ mitingi! PKK marşı açıp “Biji serok kürdistan diye böğürdüler
Manisa Belediyesi
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan’a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’li İBB ve ABB’den 1,5 milyon TL’lik fon! Dikkat çeken PKK detayı
Almanya istihbaratı uyardı! Rusya 2 yıl içinde NATO’ya saldırabilir: Bu kez Baltık da karışacak
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacak
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler
Fenomen soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un mal varlığı ve yurt dışı giriş çıkışları mercek altında!
Son dakika: Büyük İstanbul depremi ne zaman? Uzman isimden korkutan uyarı: 4 koldan kırılsa 7,8’lik deprem olur | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
SON DAKİKA