SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası! Kentsel dönüşüme giren konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

Son dakika haberleri... 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin ardından kentsel dönüşüm için kolları sıvayan hükümet deprem riski en yüksek olan İstanbul'da yürütülecek uygulamalar kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 14:22 Güncelleme 17 Mart 2024, 14:30
8 soruda Yarısı Bizden Kampanyası! Kentsel dönüşüme giren konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:

Soru: Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

- Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

Soru: İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

- İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

Soru: Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

- Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

Soru: Kiracılara destek sağlanacak mı?

- Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

Soru: Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

- Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

Soru: Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?

- Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

Soru: Kampanya hangi şartlarda uygulanmayacak?

- Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

Soru: Kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

- Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan’a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi
Manisa Belediyesi
Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i belli oldu!
Başkan Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar
Fenomen soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un mal varlığı ve yurt dışı giriş çıkışları mercek altında!
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti?
Son dakika: Büyük İstanbul depremi ne zaman? Uzman isimden korkutan uyarı: 4 koldan kırılsa 7,8’lik deprem olur | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Tel Aviv yangın yeri! Katil Netanyahu karşıtı İsrailliler sokakları ateşe verdi
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
SON DAKİKA