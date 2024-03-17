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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve vergi açıklaması! Tarih verdi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan "yeni vergi gelecek mi" sorusunu da yanıtlayan Şimşek, "Enflasyonist yeni vergi olmayacak" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 12:24 Güncelleme 17 Mart 2024, 12:55
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve vergi açıklaması! Tarih verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu:

"Tasarruf konusunda hiç tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı tasarruf genelgesi var. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kontrol altına alacağız, harcamaları kısacağız ve bu şekilde enflasyonu aşağı çekeceğiz.

Enflasyonist yeni vergi olmayacak.

Sadece para politikası ile sadece maliye politikası ile kalıcı düşük enflasyonu sağlayamazsınız. Yapısal reform yapmanız lazım. Bizim çok kapsamlı yapısal reform gündemimiz var. Ciddi bir şekilde takvime bağlanmış eylem planımız var. Program nerede diyenler bir zahmet okusunlar.

Muhalefetin sıkıntısı bu. Türkiye'nin en büyük problemi bu oturup hiçbiri çıkıp ben olsam şunu şu şekilde düzeltirim eylem planım şu olur şeklinde katkı vermiyor. OVP'de sıkı para politikası, maliye politikası yapısal dönüşüm var. Yeşil dönüşüm var. Yatırım ortamını iyileştirecek yüzlerce eylem var. Bu eylemler takvime bağlanmış. Dolayısıyla bizim programın temeli sağlam. Temel siyasi istikrardır. Cumhurbaşkanımız bu programı sahiplenmiştir. Bu programın temeli sağlamdır. Temel unsurları inşa edilmiştir. Geçen sene bütçe performansımız ortada.

'İLAVE TEDBİRLER ALACAĞIZ'
Gerekiyorsa Merkez Bankası gereğini yapacak. Kredi politikasında kaynağı tüketime değil, istihdama ve üretime yönlendireceğiz. Bunu kredi politikası ile yapacağız. Müdahaleci olacağız. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil önce arz yönlü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler gerekiyorsa ilave tedbirler alacağız.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?
Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.

Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.

'KUR HEDEFİMİZ YOK'
Bizim şu anda bir kur hedefimiz yok. Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak bir dalgalanmayı engeller. Türk lirasına ilişkin ortaya atılan iddialar doğru mu? Geçen haziran ayından bu yana en az 40 tane haberi yalanladık. Biz yalanlamaktan yorulduk. Belli kesimler bu yalanları üretmekten yorulmadılar. Seçim öncesi amaç belirsizlik yaratmak. Peki liraya ilişkin ne etkiler? Türkiye dış finansmana erişiyor mu? O kadar iyi bir noktadayız ki, geçen sene ilk 5 aya gidin Türkiye'den net portföy çıkışı 2.9 milyar dolar, peki 2023 Haziran ile 2024 Ocak ayı arasında ne var. Net 12.4 milyar dolarlık portföy girişi var.

Geçen sene ağırlıklı olarak yılın ikinci yarısında olmak üzere reel sektörü desteklemek deprem yaralarını sarmak için uzun vadeli elverişli koşullarla 8.8 milyar dolar kaynak getirdik. Bu sene 12.4 milyar olacak. Net 12.4 milyar dolar giriş var.

Geçen sene ilk 5 ayda bankalar 100 dolar dış borç ödediklerinde 96 dolar bulabiliyorlardı. Net olarak dışarıya borç ödüyorlardı şimdi 2023 Haziran 2024 Ocak ayı bankalar 100 dolar borç ödediklerinde 140 dolar bulabiliyorlar.

Türkiye'ye para girişi ciddi bir şekilde artmış durumda. Özel sektörün dış kaynağa erişiminde sorun yok. Hazine'nin dış kaynak bulmada sorunu yok"

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