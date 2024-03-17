Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve vergi açıklaması! Tarih verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu: "Tasarruf konusunda hiç tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı tasarruf genelgesi var. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kontrol altına alacağız, harcamaları kısacağız ve bu şekilde enflasyonu aşağı çekeceğiz. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Sadece para politikası ile sadece maliye politikası ile kalıcı düşük enflasyonu sağlayamazsınız. Yapısal reform yapmanız lazım. Bizim çok kapsamlı yapısal reform gündemimiz var. Ciddi bir şekilde takvime bağlanmış eylem planımız var. Program nerede diyenler bir zahmet okusunlar.

Muhalefetin sıkıntısı bu. Türkiye'nin en büyük problemi bu oturup hiçbiri çıkıp ben olsam şunu şu şekilde düzeltirim eylem planım şu olur şeklinde katkı vermiyor. OVP'de sıkı para politikası, maliye politikası yapısal dönüşüm var. Yeşil dönüşüm var. Yatırım ortamını iyileştirecek yüzlerce eylem var. Bu eylemler takvime bağlanmış. Dolayısıyla bizim programın temeli sağlam. Temel siyasi istikrardır. Cumhurbaşkanımız bu programı sahiplenmiştir. Bu programın temeli sağlamdır. Temel unsurları inşa edilmiştir. Geçen sene bütçe performansımız ortada.