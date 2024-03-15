PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SON DAKİKA I Resmi Gazete'de! Kredi kartından nakit avans çekme faizi yüzde 5'e yükseltildi

Son dakika haberleri...Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 00:17 Güncelleme 16 Mart 2024, 00:46
SON DAKİKA I Resmi Gazete’de! Kredi kartından nakit avans çekme faizi yüzde 5’e yükseltildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

BANKALARIN TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ
Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM’e ayar üstüne ayar | İşin içine deste deste para girdi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM’den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü yok olmalı
ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un Tayyargiller dosyasında ne işi var?
NATO’dan Türkiye mesajı! Jens Stoltenberg savunmadaki adımları övdü... Flaş Erdoğan sözleri
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez’in tahmin anketi hesapları değiştirdi! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaşları
Mert Hakan’dan İsmail Kartal’a şok hareket! İşte o görüntüler...
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den bir CHP’ye bir İmamoğlu’na: Esenyurt’ta DEM’leniliyor! Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor
SON DAKİKA