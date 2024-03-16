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15.6 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 19-22-26 Mart'ta hesaba geçecek! SSK BAĞKUR ödeme zamanları...

Milyonlarca emekli vatandaşın her ay merakla beklediği emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) getirdiği yeni düzenlemelerle artık çok daha net bir cevap buluyor. SGK emekli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çeşitli yenilikler açıkladı. Bu yenilikler arasında ödeme takvimlerinden e-Devlet üzerinden yapılabilecek sorgulamalara kadar bir dizi kolaylık yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:00 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:00
15.6 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 19-22-26 Mart’ta hesaba geçecek! SSK BAĞKUR ödeme zamanları...

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SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme günlerini tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen bir takvim üzerinden duyuruluyor. Bu düzenleme emeklilerin maaş ödemelerini daha kolay takip edebilmelerini sağlıyor. İşte Mart ayı için belirlenen ödeme takvimi!

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mart
Son rakamı 7 olanlar: 18 Mart

Son rakamı 5 olanlar: 19 Mart
Son rakamı 3 olanlar: 20 Mart

Son rakamı 1 olanlar: 21 Mart
Son rakamı 8 olanlar: 22 Mart

Son rakamı 6 olanlar: 23 Mart
Son rakamı 4 olanlar: 24 Mart

Son rakamı 2 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 0 olanlar: 26 Mart

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, ve 5 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mart
Son rakamı 8, 6, ve 4 olanlar: 27 Mart
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mart

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞ KOLAYLIKLARI

SGK, emekliler için e-Devlet platformuna eklenen yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Artık emekliler, maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bu özellik, maaşların ne zaman yatacağına dair net bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlıyor.

E-DEVLET'TE YENİLİKLER

Maaş Detayları Görüntüleme: Emekliler, e-Devlet'e eklenen yeni bir özellikle maaş detaylarını görüntüleyebilecek.
Tahmini Emekli Maaşı Hesaplama: Vatandaşlar, yine e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşlarını hesaplayabilecek.

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