15.6 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 19-22-26 Mart’ta hesaba geçecek! SSK BAĞKUR ödeme zamanları...

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme günlerini tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen bir takvim üzerinden duyuruluyor. Bu düzenleme emeklilerin maaş ödemelerini daha kolay takip edebilmelerini sağlıyor. İşte Mart ayı için belirlenen ödeme takvimi!