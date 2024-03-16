15.6 milyon emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 19-22-26 Mart’ta hesaba geçecek! SSK BAĞKUR ödeme zamanları...

Son rakamı 1 olanlar: 21 Mart
Son rakamı 8 olanlar: 22 Mart
Son rakamı 6 olanlar: 23 Mart
Son rakamı 4 olanlar: 24 Mart
Son rakamı 2 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 0 olanlar: 26 Mart
BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI
Tahsis numarası son rakamı 9, 7, ve 5 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mart
Son rakamı 8, 6, ve 4 olanlar: 27 Mart
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mart
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞ KOLAYLIKLARI
SGK, emekliler için e-Devlet platformuna eklenen yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Artık emekliler, maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bu özellik, maaşların ne zaman yatacağına dair net bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlıyor.