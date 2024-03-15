1,2,3,4 kişi yaşayan hanelere elektrik-doğalgaz ödemesi! Faturada adı soyadı yazanlar hemen açıp baksın

Fatura desteği kapsamında yapılan ödemeler, hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte 2024 fatura yardımı hakkında tüm detaylar...

FATURA YARDIMI NE KADAR 2024?

2024 kış ayları için belirlenen 8 aylık dönemde ödenecek doğal gaz yardımı miktarı 1.500 TL ile 3.500 TL arasında olacak şekilde revize edildi. Bu artışla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği önemli ölçüde güçlendirilmiş oldu. Kış dönemi boyunca yapılacak olan ödemelerin ise 8 aylık süre içerisinde düzenli olarak gerçekleştirileceği ifade ediliyor.