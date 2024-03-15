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1,2,3,4 kişi yaşayan hanelere elektrik-doğalgaz ödemesi! Faturada adı soyadı yazanlar hemen açıp baksın

Türkiye'de 2024 yılı itibariyle fatura desteği kapsamında yapılan ödemelerde artış yaşandı. Bu destek, doğal gaz ve elektrik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında zorlanan ailelere yönelik büyük bir destek olarak dikkat çekiyor. Hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenen bu ödemeler, ekonomik sıkıntı içinde olan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 23:36 Güncelleme 15 Mart 2024, 23:36
1,2,3,4 kişi yaşayan hanelere elektrik-doğalgaz ödemesi! Faturada adı soyadı yazanlar hemen açıp baksın

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Fatura desteği kapsamında yapılan ödemeler, hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte 2024 fatura yardımı hakkında tüm detaylar...

FATURA YARDIMI NE KADAR 2024?

2024 kış ayları için belirlenen 8 aylık dönemde ödenecek doğal gaz yardımı miktarı 1.500 TL ile 3.500 TL arasında olacak şekilde revize edildi. Bu artışla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği önemli ölçüde güçlendirilmiş oldu. Kış dönemi boyunca yapılacak olan ödemelerin ise 8 aylık süre içerisinde düzenli olarak gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğine başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet sayfasından "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranına girerek başvuru adımları takip edilebilir.

ELEKTRİK YARDIMI DESTEK MİKTARLARI

🔶 1-2 kişilik aileler: 75 kWh (112,63 TL)

🔶 3 kişilik aileler: 100 kWh (150,17 TL)

🔶 4 kişilik aileler: 125 kWh (187,71 TL)

🔶 5 veya daha fazla kişilik aileler: 150 kWh (225,25 TL)

BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenli sosyal yardım programlarına katılan aileler.
Belirli kanunlar kapsamında hak sahibi olanlar.
Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastalar.
Evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlar.

BAŞVURU BELGELERİ

Kimlik belgesi.
Evin elektrik faturası.

BAŞVURU YERİ

En yakın PTT şubesi.

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