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TCMB Mart 2024 piyasa katılımcılar anketi yayınlandı | Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, piyasanın yıl sonu enflasyon, döviz, politika faizi ve büyüme tahminleri belli oldu.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:27 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:27
TCMB Mart 2024 piyasa katılımcılar anketi yayınlandı | Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi arttı, büyüme beklentisi azaldı ve TCMB politika faizi ise sabit kaldı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 42,96

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi arttı, büyüme beklentisi azaldı ve TCMB politika faizi ise sabit kaldı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 40,02 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL olarak belirlendi.

12 AY SONRASI DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: 41,15 TL

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15 TL olarak gerçekleşti.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 45

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak kayıtlaar geçti.

2024 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,3

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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