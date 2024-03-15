TCMB Mart 2024 piyasa katılımcılar anketi yayınlandı | Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 45

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak kayıtlaar geçti.

2024 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,3

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.