TCMB Mart 2024 piyasa katılımcılar anketi yayınlandı | Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi arttı, büyüme beklentisi azaldı ve TCMB politika faizi ise sabit kaldı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 42,96
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi arttı, büyüme beklentisi azaldı ve TCMB politika faizi ise sabit kaldı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.
Yıl sonu döviz kuru beklentisi: 40,02 TL
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL olarak belirlendi.
12 AY SONRASI DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: 41,15 TL
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15 TL olarak gerçekleşti.