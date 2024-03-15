Ne altın ne de gümüş! 1 gramı bile servet değerinde! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Trityum Trityum, çıkış işaretlerinde kullanılan bir madde olarak bilinir ve 1 gramı 30.000 dolardır. ABD'de milyonlarca trityum işareti kullanılıyor, bu da maddenin hem günlük hayatta hem de endüstride önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Kaliforniyum 252 Kaliforniyum 252, pratik bir kullanım alanı olmamasına rağmen, gramı 27 milyon dolar değerinde olan bir maddedir. 1950 yılında keşfedilen bu element, bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.

Pırlanta Pırlanta, saf karbondan oluşan ve en sert maddelerden biri olarak bilinen değerli bir taştır. 1 gramı 55.000 dolar değerinde olan pırlanta, taç, kemer ve külah olmak üzere üç bölümden oluşur.

Painite Painite, nadir bulunan bir borot mineralidir ve gramı 9.000 dolar değerindedir. Demir oranına göre farklı renklerde bulunabilen Painite, şifacılar tarafından kristal olarak değerlendirilir.