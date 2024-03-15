Ne altın ne de gümüş! 1 gramı bile servet değerinde! Bulan turnayı gözünden vuruyor

Bu değerli maddeler sadece zenginlikleriyle değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkılarıyla da önem taşıyor. Madenlerin bu olağanüstü özellikleri, onları sadece yatırımcıların değil, aynı zamanda bilim insanlarının ve araştırmacıların da sürekli takip ettiği değerler haline getiriyor.
Antimadde
Dünya'nın en pahalı maddesi olarak bilinen antimadde, gramı 62 trilyon dolar değerinde. Potansiyel bir uzay yakıtı olarak görülen bu madde, ancak ileri teknoloji ve yüksek maliyetlerle üretilebiliyor. Antimadde, geleceğin uzay keşiflerinde devrim yaratabilir.
Kuyrukluyıldız Tozu
Uzay aracı "Stardust" tarafından Wild II kuyrukluyıldızından toplanan toz, gramı 28 milyar euro değerinde. Bu toz, Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarına ışık tutuyor ve bilim insanları için paha biçilemez bir değer taşıyor.