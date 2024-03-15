Bayram öncesi ilaç gibi gelir: Nakit ihtiyacı olan kişilere 60.000 TL ödeme!

Bankaların sunduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip seçenekler sunuyor. ING, Akbank ve Enpara gibi önde gelen bankalar üzerinden gerçekleştirilebilecek başvurular ile 60.000 TL'ye varan nakit krediler kullanılabiliyor. Bu krediler, 12 ay veya 24 ay vade seçenekleri ile kişisel finansal planlamalara uygun esneklikler sunuyor. Bankaların kredi politikalarına uygunluk, bu kampanyalardan yararlanabilmek için gereken temel şartlardan biri olarak öne çıkıyor.