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Bakan Şimşek rakam vererek açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek tutarlısı oldu

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 12:48 Güncelleme 15 Mart 2024, 13:05
Bakan Şimşek rakam vererek açıkladı: Türkiye tarihinin en yüksek tutarlısı oldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarihinde yapılan en yüksek tutarlı avro ihracının başarıyla tamamlandığını bildiren Bakan Şimşek, "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" dedi.

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