Yalnızca prim yeterli! 3 madde emeklilik tarihini 2 ila 6 yıl öne çekiyor! Yaş şartı dahil...

Çalışanlar, emekli olma hayaliyle iş yaşamını sürdürürken daha kısa sürede emekli olmanın yollarını araştırıyorlar. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak emeklilik şartlarını tamamlamak mümkündür. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır. İşte aranan şartlar ve avantajlar:
1. Kadınlara Özel Emeklilik Avantajları:
Doğum Borçlanması Hakkı: Yasalar kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanımaktadır. Anneler, 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabilirler. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması, 6 yıllık avantaj sağlar.
2. Askerlik Hizmeti Süresi:
Askerlik Borçlanması: Emekli olmasına kısa bir süre kalan bir erkek sigortalı, kalan süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak askerlik borçlanması olanların emekliliği öne çekilemez.