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Yalnızca prim yeterli! 3 madde emeklilik tarihini 2 ila 6 yıl öne çekiyor! Yaş şartı dahil...

Ülkemizde emeklilik için belirli şartlar bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda, emeklilik tarihini öne çekmek mümkündür. İşte erken emeklilik imkanları ve temel şartlar hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 14:18 Güncelleme 15 Mart 2024, 14:18
Yalnızca prim yeterli! 3 madde emeklilik tarihini 2 ila 6 yıl öne çekiyor! Yaş şartı dahil...

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Çalışanlar, emekli olma hayaliyle iş yaşamını sürdürürken daha kısa sürede emekli olmanın yollarını araştırıyorlar. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak emeklilik şartlarını tamamlamak mümkündür. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik imkanları da bulunmaktadır. İşte aranan şartlar ve avantajlar:

1. Kadınlara Özel Emeklilik Avantajları:

Doğum Borçlanması Hakkı: Yasalar kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanımaktadır. Anneler, 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabilirler. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması, 6 yıllık avantaj sağlar.

2. Askerlik Hizmeti Süresi:

Askerlik Borçlanması: Emekli olmasına kısa bir süre kalan bir erkek sigortalı, kalan süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. Ancak askerlik borçlanması olanların emekliliği öne çekilemez.

3. Malulen Emeklilik:

Vergi İndirimi ile Emeklilik: Malulen emeklilik, vergi indirimi ile gerçekleşen bir tür erken emekliliktir. Engelli emekliliği, sigorta olmadan önce veya doğuştan gelen rahatsızlıklar ile gerçekleşir.

Erken emeklilik imkanlarıyla ilgili bu avantajlar dikkate alınarak, çalışanlar emeklilik planlarını daha erken bir tarihe çekebilirler.

Ancak her durumda, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek önemlidir. Emeklilik süreci ve şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.

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