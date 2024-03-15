Yalnızca prim yeterli! 3 madde emeklilik tarihini 2 ila 6 yıl öne çekiyor! Yaş şartı dahil...

3. Malulen Emeklilik: Vergi İndirimi ile Emeklilik: Malulen emeklilik, vergi indirimi ile gerçekleşen bir tür erken emekliliktir. Engelli emekliliği, sigorta olmadan önce veya doğuştan gelen rahatsızlıklar ile gerçekleşir.

Erken emeklilik imkanlarıyla ilgili bu avantajlar dikkate alınarak, çalışanlar emeklilik planlarını daha erken bir tarihe çekebilirler.

Ancak her durumda, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek önemlidir. Emeklilik süreci ve şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.