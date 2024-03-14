Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!

Konut satışlarının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 174 bin 210 olduğu belirlendi.

Şubatta konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Bu kenti 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.