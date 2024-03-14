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Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı verilerine göre, ülke genelinde 93 bin 902 konut satıldı. Şubatta konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:29 Güncelleme 14 Mart 2024, 10:29
Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! İşte Şubat ayında en çok ve en az konut satışının olduğu iller!

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Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,3 artışla 93 bin 902'ye çıktı.

Konut satışlarının Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 174 bin 210 olduğu belirlendi.

Şubatta konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Bu kenti 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18 konutla Ardahan, 45 konutla Tunceli ve 51 konutla Bayburt oldu.

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