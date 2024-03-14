4D Taşeron ve kamu işçilerine 13 günlük tediye ödemeleri ne zaman? 2024 İlave Tediye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri kaç para oldu?

İşçilere yıllık olarak ödenen ikramiyelerle ilgili yeni bir ödeme takvimi belirlendi. İşçilere her yıl toplamda 52 günlük ikramiye veriliyor. Bu ikramiye, yılın ilk yarısında 26 günlük bölümü iki eşit parçaya ayrılarak ödeniyor.
İşçilere yıllık olarak ödenen ikramiyelerle ilgili yeni bir ödeme takvimi belirlendi. İşçilere her yıl toplamda 52 günlük ikramiye veriliyor. Bu ikramiye, yılın ilk yarısında 26 günlük bölümü iki eşit parçaya ayrılarak ödeniyor.
Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlanmıştı. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. En düşük ücret üçüncü 6 ayda ise yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) artışla 33 bin 159 liraya yükseldi.
KİM, NE ALACAK?
33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.
İŞÇİLER NE ALACAK?
Kamu işçilerinin maaşa göre ikramiye tutarları şöyle:
Brüt ücret: 33.159 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL
13 günlük net ikramiye: 10.272.47 TL
Brüt ücret: 34.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL
13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL
Brüt ücret: 35.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL
13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL
Brüt ücret: 36.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL
13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL
Brüt ücret: 37.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL
13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL
Brüt ücret: 38.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL
13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL
Brüt ücret: 39.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL
13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL
Brüt ücret: 40.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL
13 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL
Brüt ücret: 41.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL
13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL
Brüt ücret: 42.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL
Brüt ücret: 43.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.633,29 TL
13 günlük net ikramiye: 13.321,16 TL
Brüt ücret: 44.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL
13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL
Brüt ücret: 45.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.500,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.940,75 TL
* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.