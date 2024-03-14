4D Taşeron ve kamu işçilerine 13 günlük tediye ödemeleri ne zaman? 2024 İlave Tediye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri kaç para oldu?

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İşçilere yıllık olarak ödenen ikramiyelerle ilgili yeni bir ödeme takvimi belirlendi. İşçilere her yıl toplamda 52 günlük ikramiye veriliyor. Bu ikramiye, yılın ilk yarısında 26 günlük bölümü iki eşit parçaya ayrılarak ödeniyor.

Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlanmıştı. En düşük çıplak brüt ücret ilk 6 ayda 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıkmıştı. En düşük ücret üçüncü 6 ayda ise yüzde 32.57 (yüzde 10 zam + enflasyon farkı) artışla 33 bin 159 liraya yükseldi.