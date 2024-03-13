SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 18:17 Güncelleme 13 Mart 2024, 18:17
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Almanya ile ticaret hedefini açıkladı: 60 milyar dolar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi. Bolat, "Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik." ifadelerini kullandı.




İşte Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik.

Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin %10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının Almanya'daki yatırımları ise 2.9 milyar doları aştı. Bu bilgiler ışığında, hali hazırda çok iyi seviyelerde olan ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımaktaki niyetimizi ifade ettik.

Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik.

Toplantı vesilesiyle hedefimize ulaşmak için yapılabilecekler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıya katılım sağlayan iki ülkenin değerli iş insanlarına teşekkür ederim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
İmamoğlu’ndan ’DEM’li operasyon! Kılıçdaroğlu’na bedel ödeyeceksin tehdidi: Özgür Özel’e koltuğu kaybedersin resti
Tarım Kredi Grubu
Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum’dan CHP’nin ’mega’ iş bilmezliğine tepki: İstanbul’a bu çile reva mı?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı geldi! Soruşturmada fenomen detayı
İnsani Yardım Vakfı
Terörü bitirme planı yükleniyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor
Paradan kule yapan CHP’liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Fenerbahçe’den ’Takvim’li açıklama! Ali Koç’un basın toplantısına damga vurdu
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın prensi PORTAŞ’ı batıran Mesut Özarslan çıktı! İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım canlı yayında ifşaladı: İşte ihaleye fesat belgesi
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Yarım gün çalışana aylık en az 18 bin 426 TL! Kim nasıl yararlanır? SSK’lı çalışan anneler dikkat! Doğum izinleri...
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
SON DAKİKA