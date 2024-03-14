Ehliyeti olanlar dikkat! Ödemeyene 12 bin 978 TL ceza kesilecek! Son gün...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik bir uyarı geldi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirler. Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, ehliyet sahiplerinin belirlenen süre içinde gerekli adımları atması önemlidir.

BSınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli Uyarı: Yenilemeyi Unutmayın! B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı geldi. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış olan ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarih olan 31 Aralık 2024'e kadar işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler, ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabilirler.