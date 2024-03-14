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Ehliyeti olanlar dikkat! Ödemeyene 12 bin 978 TL ceza kesilecek! Son gün...

B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir uyarı: 31 Aralık 2024'e kadar ehliyetlerinizi yenilemezseniz, karşılaşabileceğiniz ciddi cezalardan kaçınmanın yolu, sadece 15 TL ödeyerek ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmekten geçiyor. Bu süreç, ehliyet sahiplerinin güncel düzenlemelere uyum sağlamasını ve yasal sorunlarla karşılaşmamalarını amaçlamaktadır. İşte ehliyet yenileme işlemi için gereken adımlar ve belgeler hakkında detaylı bilgi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 09:30 Güncelleme 14 Mart 2024, 09:30
Ehliyeti olanlar dikkat! Ödemeyene 12 bin 978 TL ceza kesilecek! Son gün...

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B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik bir uyarı geldi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirler. Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, ehliyet sahiplerinin belirlenen süre içinde gerekli adımları atması önemlidir.

BSınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli Uyarı: Yenilemeyi Unutmayın!

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı geldi. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış olan ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarih olan 31 Aralık 2024'e kadar işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler, ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabilirler.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ehliyetini yenilemeyen sürücüler 12 bin 978 TL'lik bir ceza ile karşılaşabilirler. Ancak bu cezadan kaçınmak için 31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemleri de yine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu belgesi bulunmaktadır. Randevu alındıktan sonra ilgili kuruma başvurularak bu belgelerle ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı da hatırlatılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Ancak belirtilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenlerin cezai işlemle karşılaşacakları unutulmamalıdır.

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