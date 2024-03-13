Emekliye müjdeli haber 8’e 5 kala verildi! 10.102 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine jest üstüne jest

Kuveyt Türk
Promosyon Tutarları: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL
Şekerbank
Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL
TEB
Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL
Türkiye Finans
Promosyon Tutarları: 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 TL
Ek Avantajlar:
2 fatura talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara maaşlarına göre promosyon.
Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, en çok 2.500 TL.
Maaş yatırılmadan 3 gün önce 2.500 TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı.
Yapı Kredi
Promosyon Tutarları: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL
Ek Avantajlar:
2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 2.000 TL, mobil uygulama kullanımına da 1.500 TL ek ödül.
DenizBank
Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL
Ek Avantajlar: Özel kredi fırsatları.
Fibabanka
Promosyon Tutarları: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL