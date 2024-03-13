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Emekliye müjdeli haber 8'e 5 kala verildi! 10.102 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine jest üstüne jest

Mart 2024 itibarıyla Türkiye'nin önde gelen bankaları emekliler için büyük bir promosyon yarışına girdi. Emeklilik maaşlarını bu bankalardan alan emekliler dul ve yetimler artık 15 bin TL'ye varan promosyonlarla avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Bankalar, sundukları bu promosyonlarla sadece finansal avantajlar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çeşitli hizmetler de sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 09:21 Güncelleme 13 Mart 2024, 09:21
Emekliye müjdeli haber 8’e 5 kala verildi! 10.102 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine jest üstüne jest

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Bu özel kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin belirli bir bankayla maaş anlaşması yapmaları ve gerekli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Kampanyalar bankaların emekli maaşlarına göre sunduğu promosyon tutarlarına ve ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor. Emekliler Mart ayının sonuna kadar bu fırsatlardan yararlanabilir.

Akbank

Promosyon Tutarları: 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 TL
Ek Avantajlar: Kredi kartına tanımlanan 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500 TL, en çok toplamda 2.500 TL chip para.

Garanti BBVA

Promosyon Tutarları: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL
Ek Avantajlar:
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus.
Mobil uygulamadan emekli maaş taşıma talimatı verenlere 500 TL ve üzeri harcamaya 1.500 TL ek bonus.

Kuveyt Türk

Promosyon Tutarları: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL

Şekerbank

Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL

TEB

Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL

Türkiye Finans

Promosyon Tutarları: 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 TL
Ek Avantajlar:
2 fatura talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara maaşlarına göre promosyon.
Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, en çok 2.500 TL.
Maaş yatırılmadan 3 gün önce 2.500 TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı.

Yapı Kredi

Promosyon Tutarları: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL
Ek Avantajlar:
2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 2.000 TL, mobil uygulama kullanımına da 1.500 TL ek ödül.

DenizBank

Promosyon Tutarları: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 TL
Ek Avantajlar: Özel kredi fırsatları.

Fibabanka

Promosyon Tutarları: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 TL

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