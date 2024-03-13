Emekliye müjdeli haber 8’e 5 kala verildi! 10.102 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine jest üstüne jest

Bu özel kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin belirli bir bankayla maaş anlaşması yapmaları ve gerekli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Kampanyalar bankaların emekli maaşlarına göre sunduğu promosyon tutarlarına ve ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor. Emekliler Mart ayının sonuna kadar bu fırsatlardan yararlanabilir.