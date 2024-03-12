Son dakika: Dolandırıcıların yeni gözdesi: Güneş paneli! Binlerce kişiyi mağdur ettiler! EPDK’dan suç duyurusu

Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerde 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL'den satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt ediyor.
Satış yöntemi olarak kooperatif görünümü veren ve şahıslar üzerine tapu vermeyen bu dolandırıcılar, şuana kadar binlerce kişiyi mağdur etti. "4 parsel alana 1 parsel hediye", "Yeni müşteri getir bir parsel hediye" gibi ifadelerle vatandaşları dolandıran şirketler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hukuki süreç başlattı.
Bu kapsamda Kainat Enerji, Enerji Tarlası ve İhya Enerji adlı şirketler hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na (KOM) suç duyurusunda bulunuldu.