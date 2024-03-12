Son dakika: Dolandırıcıların yeni gözdesi: Güneş paneli! Binlerce kişiyi mağdur ettiler! EPDK’dan suç duyurusu

KOOPERATİFLERE LİSANS YOK

EPDK tarafından KOM'a bildirilen Kainat Enerji, Enerji Tarlası ve İhya Enerji adlı şirketlerin verdikleri reklamlarda neredeyse her ilde etap etap güneş tarlaları kurdukları izlenimi verdikleri belirlendi. Ancak hiçbir şirketin üretim lisansı olmadığını belirten EPDK yetkilileri, "Kooperatiflere kesinlikle lisans vermiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik mevzuatında bu tarz bir ticarete imkân sağlayacak hiçbir düzenleme olmadığı vurgulanırken, vatandaşlar ile söz konusu işletmeler arasında yapılan işlemlerin tamamen mevzuata aykırı bir faaliyet olduğu ifade edildi.

Vatandaşların ilgisini çekmek için herkesin alabileceği uygun fiyatlar yazan şirketin Ankara, Çanakkale, İzmir, İstanbul gibi illerde kuracakları güneş tarlaları için vatandaşa aylık 2 bin TL'ye kiralamayı taahhüt ettikleri görüldü. Bu hesaplamayla yatırım yapanların 10 ayda anaparalarını zaten alacakları algısı yaratıldı.

SAADET ZİNCİRİ HİYERARŞİSİ

"4 parsel alana 1 parsel hediye", "Yeni müşteri getir bir parsel hediye" gibi ifadelerle vatandaşların daha fazla alım yapmalarını sağlayarak mağdur eden şirketler, aynı zamanda izledikleri yöntemle saadet zinciri hiyerarşisinde hareket ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre binlerce vatandaşın bu yöntemle şirketlerden arsa payı satın aldığı ve mağduriyetin maddi boyutunun henüz hesaplanamadığı ifade edildi.