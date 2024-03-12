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Emekliye zamda yeni liste: SGK uzmanı A'dan Z'ye hesapladı! En düşük emekli maaşı...

Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları hesaplanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine %11.54'lük bir artış kesinleşirken, memur emeklileri için farklı bir tablo ortaya çıktı. İki aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yansıtılacak artış oranının %15 puanı aşması gerektiği belirlendi. Ancak Temmuz ayında memur emeklilerine %6 puanlık bir fark görülüyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:42 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:42
Emekliye zamda yeni liste: SGK uzmanı A’dan Z’ye hesapladı! En düşük emekli maaşı...

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Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı maaşlarını almaya devam ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, memur emeklileri %49.25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ise altı aylık enflasyon oranı olan %37.57'ye 11.68 puan refah payı eklenerek %49.25 artış yapılmıştı.

Açıklanan şubat ayı enflasyonuna göre emekliler ve memurlar için 2 aylık enflasyon oranı 11.54 çıktı. 4 aylık veri daha eklenecek.

MERKEZ RAKAM VERDİ
Bu arada Merkez Bankası enflasyon raporu açıklarken özellikle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73'ü bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte bu yüzde 73 oranındaki öngörü önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Merkez Bankasının bu öngörüsünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda Mayıs ayı itibariyle 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor.

Bunun üzerine eklenecek Haziran enflasyonu ile birlikte rakamın yüzde 22-24 aralığında çıkması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına yüzde 22-24 aralığında enflasyon artışı yapılmış olacak. Bunun üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaşların da artırılması yine Temmuz'da gerçekleşecek.

Memur ve memur emeklileri açısından bakıldığında ise 5 aylık enflasyona göre enflasyon farkı 5,24 olacak. Yüzde 22-24 aralığında çıkacak 6 aylık enflasyona göre ise memur emeklilerinin farkı yüzde 6.09 ile 7.83 aralığında oluşacak. Bu oranlara refah payı da eklenebilecek.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME OLUR MU?
Bilindiği gibi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları yüzde 37.57 ile memur emeklilerinin 11.68 puan gerisinde kalmıştı. Hükümet bu açığı kapatarak tüm emeklilerin yüzde 49.25 almasını sağladı.

Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklilerine refah payı verildi. Temmuz'da ise memur emeklilerinin oranı SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının gerisinde kalacak. Buradaki fark yaklaşık 6 puanı bulacak. Bu durumda memur emeklisinin zam oranının da yukarı çekilerek diğer emeklilerle eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Aynı şekilde her iki emekli kesimine refah payı eklemesi de söz konusu olabilir. Bu kararlar temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

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