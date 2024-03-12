Emekliye zamda yeni liste: SGK uzmanı A’dan Z’ye hesapladı! En düşük emekli maaşı...

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Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı maaşlarını almaya devam ediyor. Yapılan hesaplamalara göre, memur emeklileri %49.25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ise altı aylık enflasyon oranı olan %37.57'ye 11.68 puan refah payı eklenerek %49.25 artış yapılmıştı.

Açıklanan şubat ayı enflasyonuna göre emekliler ve memurlar için 2 aylık enflasyon oranı 11.54 çıktı. 4 aylık veri daha eklenecek. MERKEZ RAKAM VERDİ

Bu arada Merkez Bankası enflasyon raporu açıklarken özellikle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73'ü bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte bu yüzde 73 oranındaki öngörü önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Merkez Bankasının bu öngörüsünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda Mayıs ayı itibariyle 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor.