15-60 Yaş Arası Herkese 850 TL! İŞKUR'dan 2 Günde Hesaba Yatacak! (Başvuru Şartları)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için özellikle iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan geniş kapsamlı bir eğitim programı başlatıyor. Bu program, Türkiye genelindeki tüm 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR'un E-Şube platformu aracılığıyla erişilebilir olup, iş deneyimi olmayan gençlere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Program, gençlerin mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra, cep harçlığı elde etmelerini de sağlayarak, hem teorik hem de pratik anlamda onlara destek oluyor.
İŞKUR'un Sunduğu Fırsatlar ve İmkanlar
İŞKUR, gençlerin ve iş arayan vasıfsız vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla özel sektör ve kamu tarafından sunulan staj imkanlarının yanında, kendi bünyesinde de mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli uygulamalar düzenliyor. Bu kurslar ve programlar, katılımcıların hem teorik bilgiler edinmesini hem de alanda pratik yaparak meslek öğrenmesini sağlıyor.
Programın Finansmanı ve Katılımcılara Sağlanan Destekler
İŞKUR, bu eğitim programlarına katılan gençlere ve iş arayan vatandaşlara maddi destek de sağlıyor. Programa katılan herkese eğitim giderlerinin yanı sıra günlük cep harçlığı ödeniyor ve istihdam garantili kurslar düzenleniyor. Program kapsamında sunulan ödemeler şöyledir: