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15-60 Yaş Arası Herkese 850 TL! İŞKUR'dan 2 Günde Hesaba Yatacak! (Başvuru Şartları)

İş arayanlara, deneyim kazanmak isteyenlere ve meslek öğrenmek isteyen gençlere yönelik olarak İŞKUR tarafından sunulan önemli bir fırsat, Meslek Edindirme Programı ile hayata geçiriliyor. Bu program kapsamında, katılımcılara meslek öğretilirken aynı zamanda maddi destek de sağlanıyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 13:11 Güncelleme 12 Mart 2024, 13:11
15-60 Yaş Arası Herkese 850 TL! İŞKUR’dan 2 Günde Hesaba Yatacak! Başvuru Şartları

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için özellikle iş deneyimi kazanmalarını amaçlayan geniş kapsamlı bir eğitim programı başlatıyor. Bu program, Türkiye genelindeki tüm 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR'un E-Şube platformu aracılığıyla erişilebilir olup, iş deneyimi olmayan gençlere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Program, gençlerin mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra, cep harçlığı elde etmelerini de sağlayarak, hem teorik hem de pratik anlamda onlara destek oluyor.

İŞKUR'un Sunduğu Fırsatlar ve İmkanlar
İŞKUR, gençlerin ve iş arayan vasıfsız vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla özel sektör ve kamu tarafından sunulan staj imkanlarının yanında, kendi bünyesinde de mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimleri gibi çeşitli uygulamalar düzenliyor. Bu kurslar ve programlar, katılımcıların hem teorik bilgiler edinmesini hem de alanda pratik yaparak meslek öğrenmesini sağlıyor.

Programın Finansmanı ve Katılımcılara Sağlanan Destekler
İŞKUR, bu eğitim programlarına katılan gençlere ve iş arayan vatandaşlara maddi destek de sağlıyor. Programa katılan herkese eğitim giderlerinin yanı sıra günlük cep harçlığı ödeniyor ve istihdam garantili kurslar düzenleniyor. Program kapsamında sunulan ödemeler şöyledir:

Sanayi sektöründeki meslekler için düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 425 TL,
Geleneksel meslekler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 261 TL,


İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 196 TL ödenmektedir.
Bu ödemelerin yanı sıra, katılımcıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Süreç
İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarına katılmak için belirlenen şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak ve mesleğin gerektirdiği özel şartlara sahip olmak gibi kriterler bulunmaktadır. Kurslar, haftada en az 30 en fazla 40 saat olacak şekilde düzenlenir ve en fazla 160 gün sürer. Başvurular, İŞKUR'un il müdürlüklerindeki meslek danışmanları ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda gerçekleştirilir.

İŞKUR'un bu eğitim programı, iş deneyimi kazanmak isteyen gençler ve iş arayan vatandaşlar için önemli bir adım niteliğinde. Program, katılımcılara meslek öğrenme, iş deneyimi kazanma ve ekonomik olarak desteklenme fırsatı sunarak, onların iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede, hem bireysel gelişimlerine katkı sağlanıyor hem de Türkiye'nin işgücü piyasasına nitelikli elemanlar kazandırılıyor.

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