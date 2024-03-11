Türkiye’nin sanayi ve teknoloji stratejisinde 5 yıllık karnesi çıktı! Yerli otomobil Togg sonrası hızlı şarjda Avrupa’da lider Türkiye

"Yüksek Teknoloji ve İnovasyon" başlığında en önemli konular arasında yer alan TOGG'un ilk teslimatı geçen yıl yapılmıştı. Mobilitede elektrifikasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla 20 firmaya 1572 hızlı şarj istasyonu için destek verildi. Bu yolla Türkiye, Avrupa'da şarj altyapısında lider konuma yükseldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı Ayrıca, "Milli Uzay Programı" kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla gerçekleştirilirken "Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü" kurularak "İleri Malzeme Teknoloji Yol Haritası" yayımlandı. MODEL FABRİKA SAYISI 8'E ÇIKTI "Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi" başlığında "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" ile toplam 5 çağrı açılırken yüksek katma değerli 182 proje destek kapsamına alındı.

"Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesi" uygulamasına 176 başvuru geldi. Türkiye Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı da söz konusu 5 yıllık dönemde uygulamaya konulurken KOSGEB Dijital Dönüşüm Desteği geçen yıl verilmeye başlandı. Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri (model fabrika) sayısı 8'e yükseldi. Sürdürülebilir sanayi için kritik nitelik taşıyan "Yeşil OSB" projesi 2021'de ve "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" 2023'te Dünya Bankası finansmanıyla başlatıldı.

BEŞERİ SERMAYE VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR "Beşeri Sermaye" başlığında ise gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etme çalışmaları neticesinde TEKNOFEST 2018'de 20 bin olan yarışmacı başvurusu, 2023'te 1 milyonun üzerine çıktı. 81 ilde 100 Deneyap atölyesinde 18 bin öğrenci yer aldı. "Uluslararası Yetenek Transferi Programı" da devreye alınarak, nitelikli yabancı iş gücüne 112 meslek kodunda istisnalar tanındı. 2022'de 2 binin üzerinde doktoralı yabancıya çalışma izni verildi. Türkiye Açık Kaynak Platformunun kurulması ise kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın şekilde açık kaynak yazılım projeleri başlatılmasına olanak tanıdı. İstanbul ve Kocaeli'de açılan "42 Yazılım Okulları"nda 2023'te ana eğitim öğrenci sayısı bine yaklaştı. TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FONU İŞ BAŞINDA "Girişimcilik" başlığında ise bu alandaki ekosistemi güçlendirmek adına 2020'de 475 milyon liralık "Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kuruldu. Bu yolla 3 fon ve 6 girişime yatırım yapıldı. Söz konusu alanda "TURCORN 100 Programı" başlatıldı ve "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi 2022-2025" yayımlandı. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne başvuran start-up sayısı ise 5 katına çıktı.

LOJİSTİK MERKEZLERİN SAYISI 13'E YÜKSELDİ "Altyapı" başlığında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsünün kurulması, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi belgesinin yayımlanması ve Savunma Sanayii Yapay Zeka Platformunun oluşturulması, Türkiye'nin yapay zeka alanında öne çıkan adımları arasında yer aldı. "Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı" ile de enerji sektöründe sürdürülebilirlik adına projelere odaklanıldı. 2019-2023 döneminde lojistik merkezlerin sayısı 13'e yükseldi. Atılan adımlar milli sanayi ve teknoloji hamlelerinde yeni projelerin de kapısını açtı. "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırılan yeni dönemde bu alanlardaki projelere ağırlık verilerek orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim ve ihracatın artırılması hedefleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN