Telegram halka arz oluyor! Telegram hangi borsada işlem görecek? ABD borsasından halka arza girilir mi?

Telegram , 900 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Durov, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 2021 başında 500 milyondan 900 milyona çıktığını belirtti.

Durov, reklam ve premium abonelik hizmetleriyle elde ettikleri "yüz milyonlarca dolar" gelirin ardından, şirketin kârlılığa yaklaştığını ifade etti.

"Bu yıl olmasa da gelecek yıl kârlı olmayı umuyoruz."

"Halka arzın değerini Telegram'ın değerine erişimi demokratikleştirmenin bir yolu olarak görüyoruz."

Tamamen sahibi olduğu Telegram için potansiyel yatırımcılardan gelen 30 milyar doların üzerindeki değerleme tekliflerini reddeden Durov, halka arzı düşündüklerini ve bu sürecin şeffaflık ve demokratik bir yaklaşım getireceğini vurguladı.

"Suç faaliyetleri, aşırılıkçı içerik ve yanlış bilgi konularında eleştirilere rağmen, bağımsız kalmak istiyoruz."

Telegram'ın eleştirilere maruz kaldığı konulara değinen Durov, ifade özgürlüğünü korumanın ve bağımsızlığını sürdürmenin öncelikleri olduğunu belirtti.

"Halka arzda kullanıcılarımıza hisse tahsisi düşünüyoruz."

Muhtemel bir halka arzda, sadık kullanıcılara hisse tahsis edilebileceğini söyleyen Durov, bu yaklaşımın Reddit'in benzer bir strateji izlemesinin ardından gündeme geldiğini ifade etti.