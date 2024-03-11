Telegram halka arz oluyor! Telegram hangi borsada işlem görecek? ABD borsasından halka arza girilir mi?

Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Durov, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 2021 başında 500 milyondan 900 milyona çıktığını belirtti.
Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Durov, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının 2021 başında 500 milyondan 900 milyona çıktığını belirtti.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Financial Times'a verdiği röportajda, şirketin büyümesi ve geleceğe dair planları hakkında önemli bilgiler paylaştı.
"Bu yıl olmasa da gelecek yıl kârlı olmayı umuyoruz."
Durov, reklam ve premium abonelik hizmetleriyle elde ettikleri "yüz milyonlarca dolar" gelirin ardından, şirketin kârlılığa yaklaştığını ifade etti.
"Halka arzın değerini Telegram'ın değerine erişimi demokratikleştirmenin bir yolu olarak görüyoruz."
Tamamen sahibi olduğu Telegram için potansiyel yatırımcılardan gelen 30 milyar doların üzerindeki değerleme tekliflerini reddeden Durov, halka arzı düşündüklerini ve bu sürecin şeffaflık ve demokratik bir yaklaşım getireceğini vurguladı.
"Suç faaliyetleri, aşırılıkçı içerik ve yanlış bilgi konularında eleştirilere rağmen, bağımsız kalmak istiyoruz."
Telegram'ın eleştirilere maruz kaldığı konulara değinen Durov, ifade özgürlüğünü korumanın ve bağımsızlığını sürdürmenin öncelikleri olduğunu belirtti.
"Halka arzda kullanıcılarımıza hisse tahsisi düşünüyoruz."
Muhtemel bir halka arzda, sadık kullanıcılara hisse tahsis edilebileceğini söyleyen Durov, bu yaklaşımın Reddit'in benzer bir strateji izlemesinin ardından gündeme geldiğini ifade etti.
ABD BORSASINDAN HALKA ARZA GİRİLİR Mİ?
ABD borsasından hisse almak isteyen yatırımcılar için öncelikle bir aracı kurumla çalışmaları gerekmektedir. Bu aracı kurumlar, yatırımcılara ABD borsalarında hisse senedi alım ve satım işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlarlar. Yatırımcılar, aracı kurumlar aracılığıyla online platformlar veya telefon üzerinden hisse senedi alımı yapabilirler.
Ayrıca, ABD borsalarına erişim sağlayan bazı uluslararası aracı kurumlar da bulunmaktadır. Bu aracı kurumlar genellikle yatırımcılara düşük maliyetler ve geniş yatırım seçenekleri sunarlar.