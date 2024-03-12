Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?

Türkiye'de sigorta bilinci her geçen gün artıyor. Buna rağmen zorunlu olarak yapılması gereken deprem ve trafik sigortalarında bile istenilen seviyeye gelebilmiş değiliz. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası son yıllarda meydana gelen afetler sonrası hızla yükseldi. Geldiğimiz noktada toplam 20 milyon konuttan 11.4 milyonu sigortalı durumda. Oran ise yüzde 57. Oysa DASK olmadan evler satılamıyor, kiralanamıyor, su elektrik bağlatılamıyor. Buna rağmen oranlar düşük kalıyor.

YENİ ÇALIŞMA BAŞLADI

Bütün bu gelişmeler üzerine hükümet, 12. Kalkınma Planı'na da giren yeni Zorunlu Afet Sigortası uygulaması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu belirten Şimşek, "Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak" diye konuştu. Bakan Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11.7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3.7 trilyon liraya ulaşmış durumda.

Adı da zorunlu sigorta ama sigortalılık durumu hâlâ düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor. Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz" dedi.