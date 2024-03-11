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SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?

İki aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine 11.54 puanlık artış kesinleşirken memur emeklisine ise fark oluşması için 15 puanı aşması gerekiyor. Temmuz’da memur emeklilerine de 6 puanlık fark görülüyor. Peki 5 aylık zam oranı kaç olacak?

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:07
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?

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Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı maaşlar ödenmeye devam ediyor.

Buna göre memur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 37.57 çıkan altı aylık enflasyon oranına 11.68 puan refah payı eklenerek yüzde 49.25 artış yapılmıştı.

Açıklanan şubat ayı enflasyonuna göre emekliler ve memurlar için 2 aylık enflasyon oranı 11.54 çıktı. 4 aylık veri daha eklenecek.

MERKEZ RAKAM VERDİ
Bu arada Merkez Bankası enflasyon raporu açıklarken özellikle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73'ü bulabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte bu yüzde 73 oranındaki öngörü önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Merkez Bankasının bu öngörüsünden yola çıkarak hesaplama yaptığımızda Mayıs ayı itibariyle 5 aylık enflasyonun yüzde 21 olacağı görülüyor.

Bunun üzerine eklenecek Haziran enflasyonu ile birlikte rakamın yüzde 22-24 aralığında çıkması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına yüzde 22-24 aralığında enflasyon artışı yapılmış olacak.

Bunun üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaşların da artırılması yine Temmuz'da gerçekleşecek. Memur ve memur emeklileri açısından bakıldığında ise 5 aylık enflasyona göre enflasyon farkı 5,24 olacak. Yüzde 22-24 aralığında çıkacak 6 aylık enflasyona göre ise memur emeklilerinin farkı yüzde 6.09 ile 7.83 aralığında oluşacak. Bu oranlara refah payı da eklenebilecek.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME OLUR MU?
Bilindiği gibi Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları yüzde 37.57 ile memur emeklilerinin 11.68 puan gerisinde kalmıştı. Hükümet bu açığı kapatarak tüm emeklilerin yüzde 49.25 almasını sağladı.

Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklilerine refah payı verildi. Temmuz'da ise memur emeklilerinin oranı SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranının gerisinde kalacak. Buradaki fark yaklaşık 6 puanı bulacak.

Bu durumda memur emeklisinin zam oranının da yukarı çekilerek diğer emeklilerle eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Aynı şekilde her iki emekli kesimine refah payı eklemesi de söz konusu olabilir. Bu kararlar temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.

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