16.2 milyon emekliyi mest edecek müjde! 9.450 TL’lik ek ödeme için 19.00’da onay geldi

Garanti BBVA: Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

ING Bank: Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Bank'tan alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon miktarları şu şekildedir: 3.500 TL'ye kadar olanlar için 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası için 7.000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alan emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Promosyon tutarları şu şekildedir: 3.500 TL altı aylık alanlar için 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL arası için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL arası için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon tutarları şu şekildedir: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL. Bu promosyon fırsatları, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almalarını şart koşmaktadır. Emekliler, kendilerine en uygun olan promosyon fırsatını değerlendirerek ek gelir elde etme imkanına sahip olacaklar.