16.2 milyon emekliyi mest edecek müjde! 9.450 TL’lik ek ödeme için 19.00’da onay geldi

Türkiye'de SGK emeklilerine yönelik olarak bir dizi banka tarafından sunulan nakit promosyon fırsatları, emekliler arasında büyük ilgi görüyor. İşte bankaların sunduğu promosyon fırsatları ve detayları:
Türkiye'de SGK emeklilerine yönelik olarak bir dizi banka tarafından sunulan nakit promosyon fırsatları, emekliler arasında büyük ilgi görüyor. İşte bankaların sunduğu promosyon fırsatları ve detayları:
Yapı Kredi: 1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra bir aylık net gelir:
İş Bankası: SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:
Garanti BBVA: Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
ING Bank: Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Bank'tan alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon miktarları şu şekildedir:
Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alan emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:
Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:
Bu promosyon fırsatları, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almalarını şart koşmaktadır. Emekliler, kendilerine en uygun olan promosyon fırsatını değerlendirerek ek gelir elde etme imkanına sahip olacaklar.