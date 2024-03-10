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16.2 milyon emekliyi mest edecek müjde! 9.450 TL'lik ek ödeme için 19.00'da onay geldi

Türkiye'de 16 milyon emekliyi sevindirecek bir haber geldi. Son olarak hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere 3 bin TL ikramiye bayram öncesi onaylandı. Öte yandan, emekli maaşlarına ek olarak 10.000 TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu ek ödemenin emeklilerin sevincini artırması bekleniyor. Peki, kimler alabilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 15:49 Güncelleme 10 Mart 2024, 15:49
16.2 milyon emekliyi mest edecek müjde! 9.450 TL’lik ek ödeme için 19.00’da onay geldi

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Türkiye'de SGK emeklilerine yönelik olarak bir dizi banka tarafından sunulan nakit promosyon fırsatları, emekliler arasında büyük ilgi görüyor. İşte bankaların sunduğu promosyon fırsatları ve detayları:

Yapı Kredi: 1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra bir aylık net gelir:

  • 3.499 TL'ye kadar olanlar için 4.500 TL,
  • 3.500 TL-7.499 TL arasındakiler için 5.250 TL,
  • 7.500 TL - 9.999 TL arasındakiler için 6.750 TL,
  • 10.000 TL ve üzerindekiler için 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

İş Bankası: SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL'ye kadar olanlar için 4.500 TL,
  • 3.500 TL - 7.500 TL arasındakiler için 5.250 TL,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arasındakiler için 6.750 TL,
  • 10.000 TL ve daha fazla olanlar için 7.500 TL.

Garanti BBVA: Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

ING Bank: Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Bank'tan alma taahhüdü veren müşterilere nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon miktarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL'ye kadar olanlar için 6.000 TL,
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası için 7.000 TL,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası için 9.000 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alan emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL altı aylık alanlar için 6.000 TL,
  • 3.500 - 7.499 TL arası için 7.000 TL,
  • 7.500 - 9.999 TL arası için 9.000 TL,
  • 10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon tutarları şu şekildedir:

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL.

Bu promosyon fırsatları, emeklilerin maaşlarını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almalarını şart koşmaktadır. Emekliler, kendilerine en uygun olan promosyon fırsatını değerlendirerek ek gelir elde etme imkanına sahip olacaklar.

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