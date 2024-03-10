Primler A’dan Z’ye değişim geçirecek! 1999-2011 arası SGK’lılara mini EYT paketi: Kademeli emeklilik geliyor mu?

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Kademeli emeklilik, Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen bir konu haline gelmiştir. Özellikle torba yasa çalışmalarıyla birlikte bu düzenlemenin beklentileri artmıştır. Peki, kademeli emeklilik gelir mi? Gelirse şartlar ne olur? İşte merak edilenler...

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Konuyla ilgili torba yasa çalışması yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.