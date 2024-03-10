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Primler A'dan Z'ye değişim geçirecek! 1999-2011 arası SGK'lılara mini EYT paketi: Kademeli emeklilik geliyor mu?

Türkiye'de bir süredir gündemde olan ve birçok vatandaşın ilgiyle takip ettiği konulardan biri olan kademeli emeklilik, 2024 yılında hayata geçirilebilir. Kademeli emeklilik, yaygın olarak "kısmi emeklilik" olarak da bilinir ve çalışanlara belirli bir yaş ve prim ödeme süresi sonrasında tam zamanlı işlerinden ayrılmadan önce kısmi emeklilik hakkı tanımaktadır. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, torba yasada var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 14:03 Güncelleme 10 Mart 2024, 14:03
Primler A’dan Z’ye değişim geçirecek! 1999-2011 arası SGK’lılara mini EYT paketi: Kademeli emeklilik geliyor mu?

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Kademeli emeklilik, Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen bir konu haline gelmiştir. Özellikle torba yasa çalışmalarıyla birlikte bu düzenlemenin beklentileri artmıştır. Peki, kademeli emeklilik gelir mi? Gelirse şartlar ne olur? İşte merak edilenler...

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." dedi. Konuyla ilgili torba yasa çalışması yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişen şartlarla uygulanır.

EĞER UYGULAMA GELİRSE...

*1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için sistem uygulanacak
*Prim günü ve yaş şartını karşılayanlar kademeli olarak emekli olabilecek.
*Kadınlar için emeklilik yaş sınırı 43, erkekler için ise 45 olarak öngörülüyor.

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