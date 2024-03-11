SGK üzerinden duyuru yapıldı! 4 bin 196 ödeme verilecek! Ödemeleri PTT ve Ziraat Bankası’ndan alabilirsiniz

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Türkiye'de sosyal yardımlar, devletin vatandaşlarına sağladığı önemli bir destektir. Özellikle ekonomik zorluklar içinde olan aileler, engelli bireyler ve onların bakımını üstlenenler için hayati bir önem taşımaktadır. Bu yardımlar sayesinde, toplumun en kırılgan kesimleri, yaşamlarını biraz olsun daha rahat sürdürebilmekte ve sosyal dışlanma riski azalmaktadır. Sosyal yardım programlarının devam eden iyileştirmeleri ve genişlemesi, toplumsal refahın artırılmasında kritik bir role sahiptir.

Engelli Maaşları ve Artışı 2024 yılı için engelli maaşlarında önemli bir artış gerçekleşti. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için aylıklar 874 TL'den 2.797 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için ise 2.811 TL'den 4.196 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlıyor.