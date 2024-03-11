SGK üzerinden duyuru yapıldı! 4 bin 196 ödeme verilecek! Ödemeleri PTT ve Ziraat Bankası’ndan alabilirsiniz

Sosyal Yardımlarda Gelir Şartı
Sosyal yardımların temelinde, ailelerin ekonomik durumlarını göz önünde bulunduran bir gelir şartı yatmaktadır. Bir ailenin, sosyal yardım alabilmek için, hanede kişi başına düşen aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şart, yardımların gerçekten ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelere ulaşmasını sağlamak için konulmuştur.
Engelli Aylığı Detayları
Engelli maaşları, engelli bireylerin sosyal güvence altına alınmasını ve ekonomik destek sağlanmasını amaçlayan devlet destekli bir yardımdır. Türkiye'de engelli maaşı almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte engelli maaşı alma süreciyle ilgili detaylar:
1. Engellilik Oranının Belirlenmesi
Engelli maaşı alabilmek için ilk adım, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü hastanelerden alınan bir Sağlık Kurulu Raporu ile engellilik oranının belirlenmesidir. Bu rapor, bireyin engellilik derecesini ve engellilik yüzdesini içerir. Engelli maaşı için yüzde 40 ve üzeri bir engellilik oranı gerekmektedir.
2. Gelir Şartının Karşılanması
Engelli maaşı alabilmek için, başvuruda bulunan bireyin veya ailesinin gelir durumunun belirli bir sınırın altında olması gerekmektedir. Aile içinde kişi başına düşen net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.
3. Başvuru Yapılacak Kurum
Engelli maaşı başvurusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru için gerekli olan belgelerle birlikte ilgili vakfa şahsen başvurulmalıdır.
4. Gerekli Belgeler
Engelli maaşı başvurusu için gereken belgeler şunlardır:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Engellilik durumunu gösteren Sağlık Kurulu Raporu'nun onaylı bir kopyası
- İkametgah belgesi
- Gelir durumunu belgeleyen dokümanlar (maaş bordroları, kira geliri belgeleri vb.)
- Başvuracak kişi eğer evliyse, eş ve varsa çocukların nüfus kayıt örneği