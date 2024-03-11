Son dakika: Zorunlu afet sigortası neleri içeriyor? DASK ve zorunlu afet sigortası arasında ne fark var?

YENİ ÇALIŞMA BAŞLADI

Bütün bu gelişmeler üzerine Hükümet 12. Kalkınma Planı'na da giren yeni Zorunlu Afet Sigortası uygulaması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini söyledi. Şimşek, deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu belirterek "Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak'' dedi.

Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalılık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor. Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz." dedi.

TÜM AFETLER KAPSAMDA

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "2024'ün 3 ve 4'üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. 12'nci Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil, diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak."

NELER DEĞİŞECEK?

Zorunlu Deprem Sigortası'ndan farklı olarak Zorunlu Afet Sigortası'nın daha kapsamlı olması bekleniyor. Yani sadece deprem değil, yangın sel gibi tüm afetleri içerecek. Böylece vatandaşın afetlerden görebileceği tüm zararlar teminat altına alınmış olacak. Ayrıca sadece binalar için değil evin içindeki tüm eşyalar için de teminat kapsamı genişlemiş olacak. Böylece Binaya değil ama eşyalara zarar veren bir sel felaketinde de tazminat alabilme imkanı doğacak.