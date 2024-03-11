SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Zorunlu afet sigortası neleri içeriyor? DASK ve zorunlu afet sigortası arasında ne fark var?

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artık DASK yerine zorunlu afet sigortasının geleceğini söyledi. Söz konusu sigortayla hem kapsam hem de tazminat miktarı artacak. Peki zorunlu afet sigortası neleri içeriyor? DASK ve zorunlu afet sigortası arasında ne fark var? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 16:28 Güncelleme 11 Mart 2024, 16:42
Son dakika: Zorunlu afet sigortası neleri içeriyor? DASK ve zorunlu afet sigortası arasında ne fark var?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından deprem sigortalarına talep artmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DASK yerine zorunlu afet sigortasının geleceğini duyurdu. Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte afet sigortasının detayları araştırılmaya başlandı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilenleri paylaştı. İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

Türkiye'de sigorta bilinci her geçen gün artıyor. Buna rağmen zorunlu olarak yapılması gereken deprem ve trafik sigortalarında bile istenilen seviyeye gelebilmiş değiliz. Bakan Şimşek afet sigortası için çalışma yapıldığı bilgisini verdi.

Zorunlu Deprem Sigortası son yıllarda meydana gelen afetler sonrası hızla yükseldi. Geldiğimiz noktada toplam 20 milyon konuttan 11.4 milyonu sigortalı durumda. Oran ise yüzde 57. Oysa DASK olmadan evler satılamıyor, kiralanamıyor, su elektrik bağlatılamıyor. Buna rağmen oranlar düşük kalıyor.

YENİ ÇALIŞMA BAŞLADI
Bütün bu gelişmeler üzerine Hükümet 12. Kalkınma Planı'na da giren yeni Zorunlu Afet Sigortası uygulaması için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşündüklerini söyledi. Şimşek, deprem sigortasının kapsamının çok dar olduğunu belirterek "Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak'' dedi.

Şimşek, "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalılık durumu hala düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor. Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz." dedi.

TÜM AFETLER KAPSAMDA
Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi:

"2024'ün 3 ve 4'üncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. 12'nci Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil, diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak."

NELER DEĞİŞECEK?
Zorunlu Deprem Sigortası'ndan farklı olarak Zorunlu Afet Sigortası'nın daha kapsamlı olması bekleniyor. Yani sadece deprem değil, yangın sel gibi tüm afetleri içerecek. Böylece vatandaşın afetlerden görebileceği tüm zararlar teminat altına alınmış olacak. Ayrıca sadece binalar için değil evin içindeki tüm eşyalar için de teminat kapsamı genişlemiş olacak. Böylece Binaya değil ama eşyalara zarar veren bir sel felaketinde de tazminat alabilme imkanı doğacak.

EK SİGORTAYA İHTİYAÇ KALMAYACAK
Bugün zorunlu DASK yaptıran vatandaşlar hem evlerinin tamamını teminat altına alabilmek hem de içindeki eşyalarını koruyabilmek için ek olarak konut sigortası da yaptırmak zorunda kalıyor. Yeni gelecek zorunlu afet sigortasıyla bu ek masraftan kurtulan vatandaş tek bir poliçeyle tüm risklere karşı sigorta yaptırmış olacak.

PRİMLER DEĞİŞİR Mİ?
Çalışılan yeni model ile kapsam genişleyeceği için primler ve teminatların da değişmesi bekleniyor. Ancak burada rakamlar üzerinde bir kesin karara varılmış değil. Bu yıl içinde yapılacak çalışma neticesinde yeni sigorta uygulamasının prim ve teminat miktarları da belirlenmiş olacak.

TABLOLAR

SİGORTALI KONUT ARTIYOR

BÖLGE - KONUT - SİGORTALI KONUT - ORAN

Marmara - 6.840.000 - 4.446.672 - Yüzde 65
İç Anadolu - 3.780.000 - 1.939.799 - Yüzde 51.30
Ege - 2.970.000 - 1.709.868 - Yüzde 57.60
Akdeniz - 2.517.000 - 1.355.952 - Yüzde 53.90
Güney Doğu - 1.124.000 - 579.942 - Yüzde 51.60
Doğu Anadolu - 868.000 - 502.844 - Yüzde 57.90
TOPLAM - 20.032.000 - 11.418.890 - Yüzde 57

İKİ SİGORTA ARASINDAKİ FARKLAR

DEPREM SİGORTASI

*Yılda bir kez yapılıyor
*Zorunlu yapılıyor
*Teminatı sınırlı sadece deprem
*Tazminat zararı kısmen karşılıyor
*Eşyalar dahil değil

AFET SİGORTASI

*Yılda bir kez yapılıyor
* Zorunlu yapılıyor
*Teminatı geniş tüm afetleri kapsıyor
*Tazminat tüm zararı karşılayacak
*Eşyalar da tazminata dahil

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
İyilik Yolu Derneği
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu
ABD’de Biden-Trump rövanşı tehlikede! Joe’nun soykırımcı İsrail’e desteğine tepki büyüyor: Demokrat seçmen kararsız
İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü
Türk Telekom
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
Galatasaray’dan transfer darbesi! Fenerbahçe’nin hedefini kapıyor
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA