Prim Gün Eksiği Olanlara 3 Farklı Plan! EYT’liler Dikkat! 3.600 ila 5.400 Günle Şartsız Kısmi Emeklilik Mümkün!

Türkiye'de emeklilik süreci, belirli prim ödeme ve çalışma yılı şartlarının tamamlanmasıyla gerçekleşir. Ancak, bazı durumlarda bireyler, prim ödemelerini tamamlayamadıkları için emeklilik hakkını kaybedebilirler. Son yapılan düzenleme ise, bu durumdaki kişilere önemli bir fırsat sunuyor.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanmayla bu tarihe kadar olan süreyi tamamlayanlar, prim ve yıl şartlarını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanına kavuşuyorlar. Bu düzenleme, emeklilik yaşını bekleyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan ancak primlerini tamamlayamadıkları için emekli olamayan bireyler için yeni bir fırsat ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu 'na başvurarak birikmiş primlerini geri alma ve vefat halinde yakınlarına bu imkanı sunma fırsatı sağlanıyor.

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor. Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları: