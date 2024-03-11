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Maaşı 11.350 TL'nin altında olan emeklilere duyuruldu! 7 gün içinde 5.000 TL sürpriz ödeme hesapta

Mart ayı itibarıyla bankalar, emekli maaşı promosyonlarına ilişkin miktarları güncelledi. Emekliler için önemli bir gelir kaynağı olan bu promosyonlar, emekli maaşlarının belirli bir banka aracılığıyla alınması karşılığında sunuluyor. Güncellenen verilere göre, birçok banka emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyonlar sağlıyor. Bununla birlikte, emeklilere Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ve Kurban Bayramı'nda 3 bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL ek ödeme yapılacak.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 07:09 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:09
Maaşı 11.350 TL’nin altında olan emeklilere duyuruldu! 7 gün içinde 5.000 TL sürpriz ödeme hesapta

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Bankalar, emeklilere sundukları maaş promosyonlarıyla rekabeti sürdürüyor. Mart ayı itibarıyla güncellenen promosyonlar, emekliler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları ve koşulları:

ING Bank: Nakit Promosyon ve Ek Avantajlar

ING Bank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere ek nakit promosyonlar sağlıyor. İşte ING Bank'ın güncel promosyonları:

3.500 TL'ye kadar maaş alanlar: 6.000 TL nakit promosyon

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar: 7.000 TL nakit promosyon

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar: 9.000 TL nakit promosyon

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 10.000 TL nakit promosyon

Ziraat Bankası: Yüksek Promosyonlar ve 3 Yıllık Taahhüt

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş tutarlarına göre promosyonlar sunuyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. İşte Ziraat Bankası'nın güncel promosyonları:

3.500 TL altı maaş alanlar: 3.000 TL promosyon

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL promosyon

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL promosyon

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL promosyon

Vakıfbank: Emeklilere Özel Nakit Promosyonlar

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre 3 yıl için nakit promosyonlar sunuyor. Emeklilerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. İşte Vakıfbank'ın güncel promosyonları:

3.500 TL'ye kadar maaş alanlar: 3.000 TL promosyon

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL promosyon

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL promosyon

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL promosyon

Halkbank: Emeklilere Özel Sabit Promosyonlar

Halkbank, SGK emeklilerine belirli maaş tutarlarına göre sabit promosyonlar sunuyor. Emeklilerin 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. İşte Halkbank'ın güncel promosyonları:

3.500 TL altı maaş alanlar: 3.000 TL promosyon

3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL promosyon

7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL promosyon

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL promosyon

Garanti Bankası: Geniş Avantajlarla Nakit Promosyonlar

Garanti Bankası, emekli maaşına göre değişen nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca belirli harcama koşullarını sağlayan emeklilere ek avantajlar sunuluyor. İşte Garanti Bankası'nın güncel promosyonları:

3.500 TL'ye kadar maaş alanlar: 4.500 TL promosyon

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar: 5.250 TL promosyon

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar: 6.750 TL promosyon

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.500 TL promosyon

Emekli promosyonları, emeklilerin maaş tutarlarına ve belirli bankalarla yapacakları anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emekliler, promosyon almadan önce detaylı olarak bankalarla iletişime geçmeli ve koşulları öğrenmelidirler.

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