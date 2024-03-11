Maaşı 11.350 TL’nin altında olan emeklilere duyuruldu! 7 gün içinde 5.000 TL sürpriz ödeme hesapta

Vakıfbank, emekli maaşı tutarına göre 3 yıl için nakit promosyonlar sunuyor. Emeklilerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor. İşte Vakıfbank'ın güncel promosyonları:

Garanti Bankası, emekli maaşına göre değişen nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca belirli harcama koşullarını sağlayan emeklilere ek avantajlar sunuluyor. İşte Garanti Bankası'nın güncel promosyonları:

Emekli promosyonları, emeklilerin maaş tutarlarına ve belirli bankalarla yapacakları anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Emekliler, promosyon almadan önce detaylı olarak bankalarla iletişime geçmeli ve koşulları öğrenmelidirler.