460 Bin Kişiye Kadro Müjdesi! Taşeron, Belediye Şirketi, KİT ve Ücretli Öğretmenler Listede! Maaş Artışı ve Statü Kazancı...

TBMM Genel Kurulu'nda geçen haftalarda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile birlikte taşeron işçilere kadro beklentileri yeniden gündeme geldi. Ancak, taşerona kadro konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve beklentiler hala devam ediyor.
Taşerona Kadro ve 3600 Ek Gösterge Çalışmaları Hız Kazanıyor
Çoğunluğu belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışanlar olmak üzere yaklaşık 100 bin KİT taşeron işçisi, kadroya geçirilme sürecini heyecanla bekliyor. Önceki yıllarda yaklaşık 1 milyon taşeron işçiye kadro verilmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 90 bin emekçinin yerel seçim öncesi kadro hakkı edinebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürüyor.
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ın Açıklamaları
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Seçimden önce 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin sona ermesini talep ediyoruz. Gündemde geçici işçiler, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi var. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin büyük çoğunluğu karşılandı. Ancak, KİT'lerdeki taşeronlar ve kamu kapsamı dışındaki taşeron işçilerinin kadro talepleri devam ediyor." şeklinde konuştu.