460 Bin Kişiye Kadro Müjdesi! Taşeron, Belediye Şirketi, KİT ve Ücretli Öğretmenler Listede! Maaş Artışı ve Statü Kazancı...

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama: 460 Bin Kişi Kadroya Alındı

Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili olarak Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan, "15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlatmak isterim. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.