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460 Bin Kişiye Kadro Müjdesi! Taşeron, Belediye Şirketi, KİT ve Ücretli Öğretmenler Listede! Maaş Artışı ve Statü Kazancı...

Türkiye genelinde taşeron işçilere kadro beklentisi, ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada sona gelinirken, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesiyle birlikte çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidilmesi planlanıyor. Peki, taşerona kadro çıkacak mı? Kimler, hangi meslekler kadro imkanından yararlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:17 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:17
460 Bin Kişiye Kadro Müjdesi! Taşeron, Belediye Şirketi, KİT ve Ücretli Öğretmenler Listede! Maaş Artışı ve Statü Kazancı...

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TBMM Genel Kurulu'nda geçen haftalarda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile birlikte taşeron işçilere kadro beklentileri yeniden gündeme geldi. Ancak, taşerona kadro konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve beklentiler hala devam ediyor.

Taşerona Kadro ve 3600 Ek Gösterge Çalışmaları Hız Kazanıyor

Çoğunluğu belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışanlar olmak üzere yaklaşık 100 bin KİT taşeron işçisi, kadroya geçirilme sürecini heyecanla bekliyor. Önceki yıllarda yaklaşık 1 milyon taşeron işçiye kadro verilmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 90 bin emekçinin yerel seçim öncesi kadro hakkı edinebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürüyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Seçimden önce 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin sona ermesini talep ediyoruz. Gündemde geçici işçiler, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi var. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin büyük çoğunluğu karşılandı. Ancak, KİT'lerdeki taşeronlar ve kamu kapsamı dışındaki taşeron işçilerinin kadro talepleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

Taşerona Kadro Torba Yasada Var Mı?

İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesi süreci hız kazanıyor. Gözler, torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümünde taşeron işçilere kadro verilmesi bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddelerin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama: 460 Bin Kişi Kadroya Alındı

Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili olarak Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan, "15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlatmak isterim. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin kadroya geçirildiğini belirtti.

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