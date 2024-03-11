İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49 OLDU Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5; kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.