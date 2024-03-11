PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

Bitcoin'den yeni rekor! O seviyeyi geçti

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına ilginin devam etmesiyle 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Peki Bitcoin'de yükseliş sürecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:21 Güncelleme 11 Mart 2024, 14:21
Bitcoin’den yeni rekor! O seviyeyi geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

71 BİN DOLARI AŞTI
Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

ARTIŞ SÜRECEK Mİ?
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü
İyilik Yolu Derneği
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
Türk Telekom
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
SON DAKİKA