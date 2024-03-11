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Bu üç koda denk gelenin emekliliği iptal edilecek! Kontrol etmeyen herkes ters köşe

Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş için sigorta dökümü gelecekteki finansal güvenliklerini doğrudan etkileyen kritik bir belge niteliği taşıyor. Özellikle 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında emeklilik planı yapan ya da zaten emekli olan vatandaşlar için sigorta durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem arz ediyor. Sigorta kayıtlarında yer alan bazı kodlar emeklilik maaşlarının kesilmesine neden olabiliyor.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 12:26 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:26
Bu üç koda denk gelenin emekliliği iptal edilecek! Kontrol etmeyen herkes ters köşe

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e-Devlet sistemi vatandaşlara sigorta prim dökümü gibi önemli bilgilere kolayca ulaşma imkanı sunuyor. Ancak sigorta prim listesinde beliren bazı harflerin varlığı dikkatle ele alınması gereken bir uyarı niteliğinde oluyor. Bu harfler emekliliğinizin iptal edilmesine veya sigortanızın geçersiz sayılmasına neden olabiliyor.

3 KODA DİKKAT!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigorta bildirimlerini önlemek amacıyla iş yerleri üzerinde denetimler yapmaktadır.

Bu kapsamda şüpheli, sahte veya kontrol altında olan iş yerleri için 'S' (Sahte), 'Ş' (Şüpheli) ve 'K' (Kontrollü) gibi kodlamalar uygulanmaktadır.

Bu denetimler sonucunda bir hizmetin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili maaşlar kesilebilir ve daha önce ödenen aylıkların iadesi talep edilebilir.

ŞÜPHELİ (Ş) KODU VE DENETİM SÜRECİ

Hizmet dökümünüzde 'Ş' harfini görmek, sigortalı bildirimi yapan iş yerinizin şüpheli olarak değerlendirildiği ve bu iş yeri hakkında bir denetim/inceleme sürecinin başlatılacağı anlamına gelir.

'Ş-Şüpheli' kodu verilen bir işyeri için denetim süreci, sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının araştırılması amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar, iş yerinin şüpheli durumu devam eder ve sonuca göre işlem yapılır.

SONUCA GÖRE EMEKLİLİK İPTAL EDİLEBİLİR

Denetim sonucunda herhangi bir sahtecilik tespit edilmezse 'Ş' kodu kaldırılarak iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Ancak sahte hizmet bildiriminde bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda, 'Ş' kodu 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

Bu durum emeklilik hakkını kaybeden sigortalılar için maaşlarının kesilmesi ve yersiz ödenen aylıkların geri istenmesi gibi sonuçlara yol açabilir.

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