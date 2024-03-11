Bu üç koda denk gelenin emekliliği iptal edilecek! Kontrol etmeyen herkes ters köşe

Bu denetimler sonucunda bir hizmetin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili maaşlar kesilebilir ve daha önce ödenen aylıkların iadesi talep edilebilir.

ŞÜPHELİ (Ş) KODU VE DENETİM SÜRECİ Hizmet dökümünüzde 'Ş' harfini görmek, sigortalı bildirimi yapan iş yerinizin şüpheli olarak değerlendirildiği ve bu iş yeri hakkında bir denetim/inceleme sürecinin başlatılacağı anlamına gelir.

'Ş-Şüpheli' kodu verilen bir işyeri için denetim süreci, sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının araştırılması amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar, iş yerinin şüpheli durumu devam eder ve sonuca göre işlem yapılır.

SONUCA GÖRE EMEKLİLİK İPTAL EDİLEBİLİR Denetim sonucunda herhangi bir sahtecilik tespit edilmezse 'Ş' kodu kaldırılarak iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.