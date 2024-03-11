Fındık Fiyatları Tarihinin En Yüksek Seviyesinde! İşte İl İl Güncel Fiyatlar 2024

Soydan, fiyatların bundan sonra da artabileceğini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

Fındık Fiyatları Serbest Piyasa 2024

Çeşit En Yüksek Fiyat En Düşük Fiyat Tarih Yağlı 121.5 118 2024-02-22 10:11:02 Sivri 120 116 2024-02-22 10:10:49 Levant 120 116 2024-02-22 10:10:29 Yağlı 117 117 2024-02-20 14:54:38 Sivri 114 113.5 2024-02-20 14:54:22

Fındık hasadı, genellikle ağustos ayının ortalarında başlayıp eylül ayının sonuna kadar devam eder. Ancak, hasadın en yüksek verimle ve en az zayiatla gerçekleşmesi için arazi temizliği de büyük önem taşıyor. Hasat öncesi, fındık bahçelerindeki arazi zemini, elle veya motorlu ekipmanlarla temizlenerek, hasat için hazır hale getiriliyor.