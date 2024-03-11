SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

Fındık Fiyatları Tarihinin En Yüksek Seviyesinde! İşte İl İl Güncel Fiyatlar 2024

Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık, özellikle Ordu, Giresun, Trabzon ve çevresinde yaşayan binlerce insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Ancak, son dönemde fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar hem üreticileri hem de tüccarları endişelendiriyor. Peki, 2024 fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:01 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:01
Fındık Fiyatları Tarihinin En Yüksek Seviyesinde! İşte İl İl Güncel Fiyatlar 2024

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fındık fiyatları, serbest piyasa ekonomisi kapsamında arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Özellikle Ordu'da faaliyet gösteren üreticiler, fındıklarını piyasada faaliyet gösteren tüccarlara veya Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satış gerçekleştiriyor. Bu sebeple, günlük fındık fiyatları hem üreticiler hem de alıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Fındık fiyatının ocak ayının ilk haftası itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğini belirten Soydan, "Fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 105 liradan işlem gören fındığın kilogramı bugün itibarıyla 110 liraya yükselmiş durumda." dedi.

Soydan, fiyatların bundan sonra da artabileceğini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

Fındık Fiyatları Serbest Piyasa 2024

Çeşit En Yüksek Fiyat En Düşük Fiyat Tarih
Yağlı 121.5 118 2024-02-22 10:11:02
Sivri 120 116 2024-02-22 10:10:49
Levant 120 116 2024-02-22 10:10:29
Yağlı 117 117 2024-02-20 14:54:38
Sivri 114 113.5 2024-02-20 14:54:22

Fındık hasadı, genellikle ağustos ayının ortalarında başlayıp eylül ayının sonuna kadar devam eder. Ancak, hasadın en yüksek verimle ve en az zayiatla gerçekleşmesi için arazi temizliği de büyük önem taşıyor. Hasat öncesi, fındık bahçelerindeki arazi zemini, elle veya motorlu ekipmanlarla temizlenerek, hasat için hazır hale getiriliyor.

Fındık hasadı genellikle ağaçların sallanmasıyla gerçekleşir. Fındık, olgunlaştığında ağaç sallandığında en olgun ve kaliteli haliyle toprağa düşer. Ancak, bazı durumlarda arazi koşulları veya sallama metodunun uygun olmaması nedeniyle fındıklar dalından koparılarak toplanır.

Toplanan fındıklar daha sonra zuruflu haliyle güneşte kurutulur. Bu süre genellikle 3-5 gün sürer. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra fındıklar el yordamı veya makineler aracılığıyla ayıklanır. Elde edilen fındıklar tekrar güneşte kurutulur ve daha sonra vantilatörlerle temizlenerek satışa hazır hale getirilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
İyilik Yolu Derneği
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
SON DAKİKA