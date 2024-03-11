Fındık Fiyatları Tarihinin En Yüksek Seviyesinde! İşte İl İl Güncel Fiyatlar 2024

Soydan, fiyatların bundan sonra da artabileceğini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.
Fındık Fiyatları Serbest Piyasa 2024
|Çeşit
|En Yüksek Fiyat
|En Düşük Fiyat
|Tarih
|Yağlı
|121.5
|118
|2024-02-22 10:11:02
|Sivri
|120
|116
|2024-02-22 10:10:49
|Levant
|120
|116
|2024-02-22 10:10:29
|Yağlı
|117
|117
|2024-02-20 14:54:38
|Sivri
|114
|113.5
|2024-02-20 14:54:22
Fındık hasadı, genellikle ağustos ayının ortalarında başlayıp eylül ayının sonuna kadar devam eder. Ancak, hasadın en yüksek verimle ve en az zayiatla gerçekleşmesi için arazi temizliği de büyük önem taşıyor. Hasat öncesi, fındık bahçelerindeki arazi zemini, elle veya motorlu ekipmanlarla temizlenerek, hasat için hazır hale getiriliyor.
Fındık hasadı genellikle ağaçların sallanmasıyla gerçekleşir. Fındık, olgunlaştığında ağaç sallandığında en olgun ve kaliteli haliyle toprağa düşer. Ancak, bazı durumlarda arazi koşulları veya sallama metodunun uygun olmaması nedeniyle fındıklar dalından koparılarak toplanır.
Toplanan fındıklar daha sonra zuruflu haliyle güneşte kurutulur. Bu süre genellikle 3-5 gün sürer. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra fındıklar el yordamı veya makineler aracılığıyla ayıklanır. Elde edilen fındıklar tekrar güneşte kurutulur ve daha sonra vantilatörlerle temizlenerek satışa hazır hale getirilir.